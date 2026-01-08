El Tribunal de Cuentas sancionó a un intendente y a cinco funcionarios por compras y contrataciones irregulares

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza decidió aplicar sanciones económicas al intendente de Rivadavia , Ricardo Mansur , y a cinco miembros de su gabinete por irregularidades administrativas detectadas en el ejercicio 2024 del municipio. La decisión se conoció a poco más de un mes de las elecciones municipales que se celebrarán en el departamento.

La resolución, identificada como Fallo 18.347 y fechada el 17 de diciembre de 2025 , aprobó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Rivadavia correspondiente al ejercicio 2024 y concluyó que los estados contables del municipio “presentan razonablemente” la situación financiera, presupuestaria y patrimonial del ente.

No obstante, el organismo de control, que preside Néstor Parés, observó múltiples falencias en contrataciones, registraciones contables y controles internos, algunas de las cuales no fueron subsanadas, lo que derivó en la aplicación de multas económicas a funcionarios del Ejecutivo municipal.

Pese a las sanciones, el Tribunal dio por aprobado el balance del ejercicio 2024, liberando de cargo a los funcionarios en aquellos aspectos que no fueron observados.

Rivadavia es uno de los seis departamentos que el 22 de febrero deberán acudir a las urnas para renovar bancas en el Concejo Deliberante. Actualmente, la comuna es gobernada por la fuerza local Sembrar .

Un "petrista" sancionado

Uno de los puntos destacados del fallo es que uno de los funcionarios sancionados ya no forma parte del equipo de gobierno municipal. Se trata de Lucio Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno y renunció a mediados de septiembre para incorporarse al espacio político del diputado nacional Luis Petri.

La salida de Gutiérrez tomó por sorpresa al intendente Mansur y al resto del gabinete. A pesar de no integrar actualmente la gestión municipal, el ahora dirigente petrista deberá abonar igualmente la sanción económica dispuesta por el Tribunal de Cuentas. En la actualidad, la Secretaría de Gobierno está a cargo de Roberto Sosa.

Multas por ampliaciones fuera de plazo y compras irregulares

Entre las irregularidades que derivaron en sanciones, el Tribunal de Cuentas observó la ampliación de una licitación pública para la compra de luminarias LED realizada fuera del plazo previsto por la normativa vigente.

En particular, se consideró incumplido el artículo 149 del Decreto 1000/15, que establece que las ampliaciones deben efectuarse al momento de la adjudicación. Por esta irregularidad fueron sancionados:

Ricardo Alfredo Mansur (intendente): multa de $300.000 por suscribir una resolución que autorizó la ampliación de una licitación 47 días después de la adjudicación original.

multa de $300.000 por suscribir una resolución que autorizó la ampliación de una licitación 47 días después de la adjudicación original. Lucio Ángel Gutiérrez (exsecretario de Gobierno): multa de $300.000 por refrendar la resolución y suscribir la ampliación contractual.

multa de $300.000 por refrendar la resolución y suscribir la ampliación contractual. José Leonardo Luna (contador municipal): multa total de $900.000, la más elevada del fallo, por su intervención en la ampliación irregular de la licitación de luminarias, en la compra e intercambio irregular de cubiertas y por faltas vinculadas a la contratación de artistas para el festival “Rivadavia Canta al País”.

Lucio Gutiérrez Lucio Gutiérrez, de camisa a cuadrados, en un acto de Sembrar un día antes de presentar su renuncia como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia.

Observaciones subsanadas y sin sanción

Durante el proceso de revisión, la Auditoría y la Secretaría Relatora detectaron diversas irregularidades que, tras los descargos y la documentación presentada por los responsables, fueron consideradas subsanadas. Entre ellas se encuentran:

La omisión inicial del registro patrimonial de bienes y obras públicas ejecutadas durante 2024, con una diferencia superior a $261 millones, que fue regularizada con la incorporación posterior de los bienes al inventario municipal.

Deficiencias en la registración contable de fondos de coparticipación y otros recursos transferidos por la Provincia, conciliadas y ajustadas por un total de $13.911 millones.

Falencias documentales en contrataciones de promotores deportivos y de un médico del Centro de Licencias, acreditadas posteriormente.

Observaciones vinculadas a una licitación para la compra de luminarias LED, donde el Tribunal consideró válido el uso de ofertas alternativas y dio por subsanada la imputación presupuestaria incorrecta.

En estos casos, el organismo de control decidió no aplicar sanciones, aunque formuló instrucciones para evitar la reiteración de estas situaciones en ejercicios futuros.

Irregularidades en la compra de cubiertas

Otra observación relevante estuvo vinculada a la adquisición de cubiertas para vehículos municipales. El Tribunal sostuvo que las compras se realizaron sin una adecuada justificación técnica, lo que derivó en la adjudicación de neumáticos incompatibles con el parque automotor del municipio.

Además, se detectó la falta de un sistema de control de stock, una falencia ya advertida en ejercicios anteriores. Por estos hechos fueron sancionados:

José David Ficara (secretario de Obras y Servicios Públicos): multa de $400.000.

multa de $400.000. Orlando Javier Aranda (secretario de Hacienda): multa de $300.000.

multa de $300.000. Luis Raúl Hernández (coordinador de Compras y Suministros): multa de $300.000.

Contrataciones de artistas bajo la lupa

El Tribunal también analizó las contrataciones de artistas para el festival “Rivadavia Canta al País”, donde se detectaron deficiencias como la falta de imputación preventiva del gasto, contratos firmados antes de la autorización administrativa correspondiente y ausencia de acreditación documental de la exclusividad de los representantes artísticos.

Si bien algunos de estos puntos no derivaron en sanciones, el organismo aplicó una multa adicional de $300.000 al contador municipal por incumplimientos vinculados a la registración presupuestaria y al tratamiento del impuesto de sellos.

Rivadavia

Total de sanciones y resolución final

En total, el Tribunal de Cuentas impuso sanciones por $2.800.000, siendo el contador municipal el funcionario con mayor monto acumulado en multas, con $900.000.

Pese a las sanciones, el fallo aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2024 y ordenó a las autoridades municipales cumplir una serie de instrucciones orientadas a mejorar los controles internos, la planificación de compras, la publicación de contrataciones directas y la correcta registración presupuestaria de remanentes y deudas.

Finalmente, el Tribunal dispuso notificar la resolución a los responsables, al Fiscal de Estado, al Concejo Deliberante y a las autoridades del Ejecutivo municipal, además de su publicación abreviada en el Boletín Oficial.

El escenario electoral

En las elecciones municipales de febrero, el Concejo Deliberante de Rivadavia renovará cinco de sus diez bancas. El departamento del Este es uno de los principales objetivos electorales del radicalismo que busca recuperar tras la derrota de 2023, cuando Mansur se impuso por menos de 500 votos.

Ricardo Mansur-candidatos a concejales Los candidatos a concejales de Sembrar en Rivadavia para las elecciones municipales del 22 de febrero.

El actual intendente, de origen radical, rompió en 2021 con Cambia Mendoza, se vinculó al Partido Verde y posteriormente fundó el partido departamental Sembrar, con el que logró quedarse con la comuna.

La fuerza oficialista Sembrar buscará sostener la mayoría y presentó una lista encabezada por Rodrigo Godoy, Corina Caruso y Mariano Amprino, seguidos por Carolina Ferreyra y Federico Arce.

Por su parte, la alianza Cambia Mendoza + La Libertad Avanza presentó a Magalí Cozzari, Diego Mariano Jofré y Marcelo Javier Gómez. En cuarto y quinto lugar se encuentran Elsa Alejandra Arenas y Mario Humberto Ariel Bustos.