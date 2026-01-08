"Me enoja mucho": el mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Adrián Cherasco

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió este jueves al accidente fatal ocurrido el miércoles frente al edificio de San José 1111 , donde cumple prisión domiciliaria, que provocó la muerte del militante Adrián Cherasco . La exmandataria expresó su dolor y enojo por lo sucedido.

“ Me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte ”, escribió, y se preguntó: “ ¿Será un signo de la época que nos toca vivir? ”.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la exmandataria relató cómo vivió el episodio desde el interior del edificio. “ Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111 ”, señaló, y detalló que observó un taxi incrustado contra la persiana de un bar y a un hombre desesperado intentando maniobrar el vehículo para retirarlo de la vereda.

Cristina Kirchner continuó con la descripción del momento posterior al impacto: “ Cuando lo logra se puede ver una persona de espaldas que está absolutamente inmóvil ”. También relató que una persona identificada como Diego salió a la calle pidiendo una ambulancia, mientras la zona se llenaba de patrulleros hasta la llegada del personal médico.

El hecho se produjo durante un operativo policial , cuando un motociclista que circulaba sin patente intentó evadir un control , chocó contra un taxi y provocó que el vehículo perdiera el control e impactara contra dos transeúntes. Uno de ellos fue Adrián Cherasco , quien realizaba una vigilia frente al domicilio de la expresidenta.

Cristina Kirchner habló del accidente en San José 1111 que le costó la vida a un militante.

Según relató Cristina Kirchner, “el cuerpo inmóvil para siempre era el de Adrián Cherasco”. Indicó que le informaron que tenía 39 años, que viajaba desde Córdoba para participar de las vigilias y que recientemente había terminado el secundario. “Supe que los militantes le habían puesto de apodo ‘Córdoba’”, añadió.

Visiblemente afectada, la exmandataria expresó: “Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte”, y reiteró su reflexión sobre el contexto actual.

Finalmente, cerró su mensaje con un agradecimiento al militante fallecido: “En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián ‘Córdoba’ por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111”. Y concluyó: “Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz”.