Karina Milei y Patricia Bullrich coincidieron en una función teatral en la avenida Corrientes.

La función se realizó en la avenida Corrientes y contó con la presencia de funcionarios nacionales.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistió este jueves por la noche al teatro para presenciar la obra ¿Qué somos?, en la que participa Guillermo Yanco, pareja de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La salida se dio como una pausa dentro de su agenda oficial.

La función se llevó a cabo en un teatro de la avenida Corrientes y contó con la presencia de la propia Bullrich, quien acompañó la presentación junto al secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, entre los asistentes también se destacó la presencia de Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, en una velada que reunió a figuras del ámbito político y cultural.

Guillermo Yanco, abogado y empresario, debutó en el teatro en 2013 con la obra El evento texto, de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón. En ¿Qué somos? comparte escenario con el actor, autor y director Juan Acosta, identificado con el sector libertario.

El elenco se completa con las actuaciones de Silvio Klein y Rubi Montalvo, en una propuesta que combina humor y reflexión, y que logró convocar a referentes de primera línea del escenario político nacional.

