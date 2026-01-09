Prestigiosa revista elaboró el ránking de los mejores 10 lugares del mundo para visitar en 2026 y Mendoza dio el batacazo

Mendoza volvió a quedar bien posicionada en el contexto del turismo internacional . El ranking de la reconocida revista "Time Out" la ubicó entre los diez mejores lugares del mundo. Y no sólo eso: es el único destino de Argentina

Turismo: qué es la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes a la que se sumó Mendoza

El ranking de la revista especializada en viajes Time Out es elaborado por los editores de la publicación y elige los mejores destinos para visitar en 2026 . El Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) resaltó el reconocimiento y destacó que se trata de una de las publicaciones más influyentes en materia de turismo, cultura y estilos de vida a nivel global.

Concretamente, Mendoza quedó en el sexto lugar, y se valoró su combinación única de paisajes naturales, enoturismo de excelencia, gastronomía de alto nivel y experiencias al aire libre , atributos que la convierten en una opción cada vez más elegida por viajeros internacionales.

“Esta puesta en valor de la revista Time Ou t reafirma el posicionamiento internacional de Mendoza , ya que es uno de los medios especializados en turismo, cultura y estilos de vida más influyentes del mundo, con presencia en más de 50 países y un alcance global que supera los 30 millones de lectores mensuales a través de sus plataformas digitales e impresas”, resaltó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

“Haber llegado a este ranking es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado , que viene fortaleciendo la calidad de la oferta turística y la identidad del destino, con una mirada puesta en la sostenibilidad y en llegar a los públicos más diversos”, agregó la funcionaria.

Mendoza volvió a quedar bien posicionada en el contexto del turismo internacional. El ranking de la reconocida revista "Time Out" la ubicó entre los diez mejores lugares del mundo.

Desde el área hicieron hincapié en que Mendoza se consolida año tras año como uno de los destinos turísticos más elegidos de la Argentina gracias a una oferta diversa, de calidad y disponible durante todo el año, que combina naturaleza, gastronomía, cultura, aventura y bienestar, en un entorno único al pie de los Andes.

Por qué se destacó a Mendoza en turismo internacional

La publicación subraya el protagonismo de Mendoza como capital del vino argentino, con regiones emblemáticas como el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, reconocidas por la calidad de sus vinos y por una propuesta turística que integra bodegas, arquitectura, cocina de autor y servicios de primer nivel. A ello se suma la imponente presencia de la cordillera de los Andes, que ofrece un escenario privilegiado para actividades de naturaleza y aventura durante todo el año.

Asimismo, el ranking valora la diversidad de experiencias que ofrece la provincia, desde propuestas gourmet y turismo del bienestar hasta trekking, rafting, cabalgatas y turismo de montaña, consolidando a Mendoza como un destino integral, sostenible y auténtico.

“Es una de las capitales vitivinícolas más importantes del mundo”, resalta Time Out sobre Mendoza.

Además, resaltaron la propuesta gastronómica: “Más allá de las catas, encontrará cabalgatas, senderismo, rafting y plenas emociones al aire libre en toda la provincia”.

Para el Emetur, la inclusión de Mendoza en este ranking global representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales y ratifica su lugar como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica y del mundo para el año 2026.

Los diez mejores destinos para visitar en 2026

Mendoza quedó presidida por las Montañas Rocosas, en Canadá, que se quedó con el primer lugar. En la elección refirieron que hace tiempo venían considerando este destino e invitaron a hacerlo este año. En ese contexto comentaron que un nuevo y elegante spa lo puso un plus de valor en un contexto inigualable de vistas a las montañas y a las aguas de un azul intenso.

Mendoza está cada vez más cerca de habilitar el turismo para interno exclusivamente para los ciudadanos de la provincia. Mendoza volvió a quedar bien posicionada en el contexto del turismo internacional. El ranking de la reconocida revista "Time Out" la ubicó entre los diez mejores lugares del mundo.

En segundo lugar quedó Rabat, en Marruecos, sobre la que apuntaron que en abril, en el Día Mundial del Libro, se convertirá en la Capital Mundial del Libro de la Unesco.

Les siguieron Algodões, en Brasil; Hamburgo, en Alemania y Monte Cook, en Nueva Zelanda. Por detrás de Mendoza, en séptimo lugar quedó Cirencester, Reino Unido, luego Vietnam central, Nepal y en el décimo lugar, Isla Favignana, Italia.

Turismo para todos los gustos en Mendoza

En este contexto, desde la gestión oficial del turismo de Mendoza, se enumeraron la diversidad de propuestas que ponen en valor al destino. En gran medida, una de sus virtudes es haberse consolidado como alternativa de valor para determinados segmentos. Sin dudas, uno de los planos más destacados es el enogastroturismo.

Justamente, el Emetur lo resalta como uno de los principales atractivos de la provincia y habla de enoturismo de jerarquía internacional. Mendoza cuenta con más de 230 bodegas abiertas al turismo, que ofrecen experiencias integrales que incluyen degustaciones, gastronomía de autor, arquitectura y propuestas culturales, lo que posiciona a Mendoza como una de las Grandes Capitales del Vino, red global que reúne a las principales ciudades enoturísticas del planeta.

El turismo de bienestar y termalismo es otro de los grandes diferenciales de la provincia. Destinos como Cacheuta y Potrerillos se destacan por sus termas, spa y propuestas vinculadas al descanso, la salud y el contacto con el entorno natural.

En tanto, el turismo MICE o de reuniones viene creciendo a pasos agigantados en Mendoza. Empresas y particulares de Argentina y el mundo eligen a la provincia para el desarrollo de sus eventos institucionales, congresos y eventos sociales como casamientos.

Además, el turismo urbano y cultural completa la propuesta, con una capital que se distingue por sus plazas, arbolado público, ciclovías, museos, teatros y una agenda permanente de eventos culturales, deportivos y festivales, que dinamizan la actividad turística durante todo el año.

El exquisito entorno natural de Mendoza

A todo ello se suma un entorno natural que distingue a la provincia con la cordillera de los Andes como escenario natural emblemático, con paisajes imponentes que permiten el desarrollo de actividades durante todo el año.

El Aconcagua, el cerro más alto de América, los centros de montaña, las áreas naturales protegidas y los caminos escénicos atraen a turistas nacionales e internacionales interesados en la naturaleza, el trekking y el turismo de aventura.

Mendoza también es elegida por su gastronomía, reconocida por el uso de productos locales, el maridaje con vinos mendocinos y una creciente escena culinaria que combina tradición e innovación, con restaurantes y chefs premiados y destacados en guías especializadas.

Además, la provincia cuenta con conectividad aérea y terrestre estratégica, infraestructura turística consolidada, diversidad de alojamientos y servicios, y una política sostenida de promoción y desarrollo turístico, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país.

“Esta combinación de experiencias auténticas, paisajes únicos y calidad en los servicios explica por qué Mendoza continúa siendo una referencia del turismo argentino y un destino preferido tanto para escapadas cortas como para estadías prolongadas”, subrayan en el Emetur.