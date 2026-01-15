Motociclista chocó contra una camioneta y murió en Guaymallén

El incidente fatal sucedió en el cruce de calles Celestino Argumedo y Rodríguez.

Un motociclista de 53 años falleció el miércoles por la noche luego de chocar con una camioneta en Guaymallén.

Fuentes policiales indicaron que el incidente ocurrió alrededor de las 22.30, en la intersección de calles Celestino Argumedo y Rodríguez.

Una camioneta Ford F-100, conducida por C.S.Q., de 58 años, circulaba por Celestino Argumedo de este a oeste y, al intentar girar hacia el sur por calle Rodríguez, impactó de frente contra una motocicleta Keller Crono Tuning de 125 cc que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento choque, el conductor del rodado menor, Francisco Padilla Llanos, de 53 años, sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar, pese a la intervención de los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).