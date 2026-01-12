Menor de 14 años robó una moto de alta gama, cayó a un canal cuando intentaba escapar y sufrió graves heridas

La motocicleta involucrada, una Royal Enfield Himalayan 450 cc, de color negro, presentaba los cables del tambor cortados y puenteados

Un menor de 14 años fue aprehendido el domingo por la noche en Guaymallén luego de ser sorprendido circulando en una moto robada y protagonizar una breve fuga que terminó con una caída a un canal. El adolescente sufrió lesiones de consideración y permanece internado.

El hecho ocurrió cerca de las 20.50, cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) realizaba un patrullaje en el interior del barrio Estación Buena Nueva. En ese contexto, los efectivos observaron una motocicleta con dos ocupantes que, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga por la vía pública.

A los pocos metros, el conductor perdió el dominio del rodado y cayó a un canal. En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó al menor al Hospital Humberto Notti para su atención médica.

La motocicleta involucrada, una Royal Enfield Himalayan 450 cc, de color negro, presentaba los cables del tambor cortados y puenteados, por lo que fue secuestrada por disposición de la Oficina Fiscal N° 1. Posteriormente, personal de Automotores logró contactar al titular registral, quien confirmó el faltante del vehículo.

Desde el Hospital Notti informaron que el adolescente presenta politraumatismos producto del accidente vial y una fractura de fémur derecho.