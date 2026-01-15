El accidente se registró anoche en Maipú y la víctima debió ser hospitalizada.

Se despistó con su auto en el "rulo" de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

Un espectacular accidente se registró este miércoles por la noche en Maipú, cuando el conductor se despistó en el “rulo” de la calle Paso (Emilio Civit) y cayó con su auto sobre la calle Maza, sufriendo lesiones de gravedad.

El accidente fue notificado cerca de las 20.15 y fue protagonizado por B. G., quien iba a bordo de un Fiat Cronos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El siniestro vial ocurrió cuando un vehículo circulaba por calle Juan José Paso en dirección Oeste a Este y por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil al pasar por el “rulo” de la intersección con calle Maza, destrozó el guardarraíl y cayó violentamente sobre Maza y Emilio Civit, varios metros más abajo.