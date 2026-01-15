15 de enero de 2026 - 12:22

Se despistó con su auto en el "rulo" de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

El accidente se registró anoche en Maipú y la víctima debió ser hospitalizada.

Se despistó con su auto en el rulo de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

Se despistó con su auto en el "rulo" de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un espectacular accidente se registró este miércoles por la noche en Maipú, cuando el conductor se despistó en el “rulo” de la calle Paso (Emilio Civit) y cayó con su auto sobre la calle Maza, sufriendo lesiones de gravedad.

Leé además

La denuncia activó un operativo de búsqueda que ayer por la tarde realizaron efectivos con perros de rastreo y miembros de Cuerpos Especiales.

Un perro llevó a su casa de Maipú un cráneo humano: gran operativo en la zona e intentan identificar los restos

Por Redacción Policiales
Accidente de camiones en la Variante Palmira: carga de duraznos repartida por la ruta 

Camión que era remolcado por otro volcó en la Variante Palmira

Por Redacción Policiales

El accidente fue notificado cerca de las 20.15 y fue protagonizado por B. G., quien iba a bordo de un Fiat Cronos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El siniestro vial ocurrió cuando un vehículo circulaba por calle Juan José Paso en dirección Oeste a Este y por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil al pasar por el “rulo” de la intersección con calle Maza, destrozó el guardarraíl y cayó violentamente sobre Maza y Emilio Civit, varios metros más abajo.

image

El impacto hizo que el vehículo quedara totalmente dañado en su parte delantera y el conductor resultó lesionado: personal del SEC le diagnosticó politraumatismo grave y lo trasladó de inmediato al hospital Central. El dosaje de alcohol realizado a la víctima indicó que no había consumido bebidas alcohólicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron.

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron

Por Redacción Policiales
fuerte choque entre un camion y un auto en maipu: fallecio una mujer y un hombre quedo en grave estado

Fuerte choque entre un camión y un auto en Maipú: falleció una mujer y un hombre quedó en grave estado

Por Redacción Policiales
Maipú no solo suma metros cuadrados urbanizados, sino que define un nuevo modelo de habitar.

El nuevo urbanismo en Maipú: proyectos que apuestan por la identidad productiva y la integración natural

Por Matías Carretero
Avanzan en la licitación de las colectoras del Acceso Este en Maipú

Acceso Este: avanzan con las obras paralelas que acompañan el megaproyecto en Maipú

Por Martín Fernández Russo