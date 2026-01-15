Se bajó del micro en pleno Centro y fue abusada sexualmente: detuvieron a un hombre con antecedentes

Anoche, la joven se bajó de un colectivo y fue atacada por un sujeto que logró ser detenido minutos más tarde.

Un hombre de 36 años fue detenido cuando ingresaba a la plaza España de Ciudad, luego de que agrediera sexualmente a una joven de 19 años en la zona de Tribunales.

Anoche, cerca de las 21.40, se alertó a la Policía sobre un abuso sexual en la zona de Tribunales. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a la víctima en compañía de personal de Tránsito y Preventores de Capital.

La joven explicó que se había bajado de un colectivo en Pedro Molina y Patricias Mendocinas, y cuando comenzó a caminar fue interceptada por un sujeto que la sometió a tocamientos para luego escapar por Pedro Molina hacia el oeste.

Con la información aportada por Preventores de Capital, en relación a las características del sujeto, personal policial detuvo al sospechoso en la intersección de calles España y San Lorenzo, cuando ingresaba a la plaza España.

El agresor fue identificado como E.J.P., de 36 años. El aprehendido tiene los siguientes antecedentes judiciales: averiguación robo simple, amenazas simples y agresión con arma, todo en concurso real y en contexto de violencia de género, en 2025 y averiguación amenazas coactivas (sobreseído), en 2018.