15 de enero de 2026 - 11:49

Se bajó del micro en pleno Centro y fue abusada sexualmente: detuvieron a un hombre con antecedentes

Anoche, la joven se bajó de un colectivo y fue atacada por un sujeto que logró ser detenido minutos más tarde.

Plaza España. Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes&nbsp;

Plaza España. Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Una excompañera de trabajo lo denunció por abusos sexuales en un ascensor y deberá pagarle $30 millones

Una excompañera de trabajo lo denunció por abusos sexuales en un ascensor y deberá pagarle $30 millones

Por Oscar Guillén
Detuvieron a Mauricio Morales, el dueño de una empresa de catering acusado de estafar a egresados 

Seguirá preso el empresario acusado de estafar a egresados y quinceañeras con su fiesta

Por Redacción Policiales

Anoche, cerca de las 21.40, se alertó a la Policía sobre un abuso sexual en la zona de Tribunales. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a la víctima en compañía de personal de Tránsito y Preventores de Capital.

La joven explicó que se había bajado de un colectivo en Pedro Molina y Patricias Mendocinas, y cuando comenzó a caminar fue interceptada por un sujeto que la sometió a tocamientos para luego escapar por Pedro Molina hacia el oeste.

Con la información aportada por Preventores de Capital, en relación a las características del sujeto, personal policial detuvo al sospechoso en la intersección de calles España y San Lorenzo, cuando ingresaba a la plaza España.

El agresor fue identificado como E.J.P., de 36 años. El aprehendido tiene los siguientes antecedentes judiciales: averiguación robo simple, amenazas simples y agresión con arma, todo en concurso real y en contexto de violencia de género, en 2025 y averiguación amenazas coactivas (sobreseído), en 2018.

Los uniformados dieron aviso a la ayudante fiscal en turno, Soledad Orozco, quien dispuso la realización de las medidas de rigor para casos de abuso sexual y que la víctima fuera citada al Polo Judicial para formalizar la denuncia, algo que realizó anoche.

En tanto que el aprehendido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente y se encuentra actualmente detenido en Estrada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un preso escapó por el hall del hospital Central. Imagen ilustrativa. Archivo. 

Dos penitenciarios se "quedaron dormidos" en el hospital Central y se escapó un narco: confirmaron el procesamiento

Por Oscar Guillén
Se despistó con su auto en el rulo de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

Se despistó con su auto en el "rulo" de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

Por Redacción Policiales
Cayó una red de importación ilegal que vendía productos por internet: secuestraron más de $120 millones en mercadería.

Cayó una red de importación ilegal que vendía productos por internet: secuestraron más de $120 millones en mercadería

Por Redacción Policiales
Le rompió el parabrisas de la camioneta al vecino porque escuchaba Arjona y no podía dormir la siesta.

Le rompió el parabrisas de la camioneta al vecino porque escuchaba Arjona y no podía dormir la siesta

Por Redacción Policiales