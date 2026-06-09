Día del Padre: el comercio busca sostener ventas y captar el aguinaldo

“La palabra mágica para el comerciante es vender” , expresó el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), Adrián Alín . Entre enero y mayo las ventas minoristas cayeron un 3,1% en el total acumulado según la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) , lo que explica parte de la frase del dirigente empresario.

Con el consumo en baja en lo que va del año y disminuciones que vienen desde hace al menos un año, el comercio se prepara para las ventas del Día del Padre que cae 21 de junio . Hay un aliciente extra en junio que tiene que ver con el pago del aguinaldo y la posibilidad de muchas familias de contar con un extra para llegar a fin de mes y, por qué no, destinarlo a darse un gusto propio o para papá. Sin embargo, según un análisis de la consultora Focus Market, mostró que muchos aguinaldos se destinarán al pago de deudas.

Para ello, tanto desde el Centro como desde los distintos shoppings de Mendoza han implementado ofertas y promociones a las que se suman sorteos, financiación y acuerdos con bancos, billeteras virtuales y todo lo que sea válido para captar el interés de los consumidores. Con entusiasmo y esperanza, los comerciantes saben que no la tienen fácil: “Si se logra sostener las ventas ya estamos ganando”, describió Alín.

En línea, Adolfo Trípodi –comerciante y referente local del sector - comentó que el “clima de negocios está por el piso” y que muchos apuestan por esta fecha trascendente como es la del Día del Padre para poder motorizar las ventas. Desde su punto de vista, no obstante, las señales a nivel nacional y provincial no son buenas debido a que no se ven cambios que puedan incentivar el consumo.

El análisis de CAME destacó que las expectativas a 12 meses proyectaron un escenario de paridad para el 48,4% de la muestra, mientras un 38,8% anticipó un repunte de la actividad y el 12,8% estimó un retroceso. En mayo las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 15,2% y una suba intermensual desestacionalizada del 3,7%. “El desempeño no compensó la contracción del índice general de las ventas minoristas de CAME”, sostuvo el informe.

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Pese a todo, desde el Centro ya han comenzado acciones para atraer a los consumidores. De este modo, habrá sorteos de distintos premios con una moto como frutilla del postre. También se están por cerrar convenios con billeteras virtuales y empresa que mejoren la propuesta de financiación en danza. “Las herramientas financieras pueden ayudar al consumo, pero deben ser inclusivas en el sentido de que las personas luego puedan pagarlas”, relató Alín.

A partir de esta semana en Garibaldi y San Martín estará montado el stand de Cecitys para participar del sorteo con el ticket de compra de los comercios adheridos. Como no hay obligación de compra, el Centro recibirá donaciones para Caritas (alimento no perecedero o ropa de abrigo) para poder participar de los premios.

La pelea por el aguinaldo

El economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI), Nicolás Aroma, expresó que muchas pymes hoy tienen dificultades para pagar el aguinaldo y hasta los sueldos. Sobre este tema, hay quienes barajan pagarlo en dos veces o prorratearlo con el fin de no endeudarse más. Además, si bien se trata de medio sueldo extra, no hay que olvidar que el crecimiento del trabajo informal y de los monotributistas deja afuera de este beneficio a cada vez más personas.

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Para Trípodi, el pago de aguinaldo tiene que ver con sacar plata de un bolsillo para colocarla en el del trabajador la que, después, vuelve al comercio y pone en marcha la rueda positiva del consumo. Admitió que muchos colegas pueden tener dificultades en la actualidad debido a que el círculo que predomina hoy es el vicioso, donde los salarios no logran repuntar y –por ende- las ventas siguen en baja.

“El dato de consumo parte de un número que ya fue negativo en 2025 y que había disminuido también en 2024”, contextualizó Aroma. El profesional expresó que la situación financiera de personas y de empresas está cada vez más compleja con las dificultades de repunte que eso implica. Mendoza, por otra parte, por ahora mira desde afuera los motores de crecimiento de la economía actual.

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Aunque parte del medio sueldo será destinado a los regalos del Día del Padre y al consumo, otra parte se destinará a pagar deudas. “En 2026, en un contexto de mayor estabilización, pero todavía atravesado por ajustes en los ingresos y el consumo, el aguinaldo aparece orientado principalmente a la reparación financiera de los hogares”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.

En este marco, la cancelación de deudas gana prioridad, mientras que el dólar conserva su rol tradicional como resguardo frente a la incertidumbre futura. En junio de 2025, el aguinaldo se utilizó para el aumento de gastos generales (consumo cotidiano o mejoras) y la inversión en acciones del mercado de capitales.