El 75% de los emprendedores mendocinos usa fondos propios para crecer

El Gobierno provincial lanzó, a fines del año pasado, una encuesta para conocer el ecosistema emprendedor mendocino. Uno de los datos que surgió del relevamiento es que el 74,8% de los emprendedores mendocinos consultados usaron fondos propios para el financiamiento de su proyecto , aunque no necesariamente de manera exclusiva.

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Esto se alinea con los aspectos que los encuestados manifestaron que son necesarios para emprender de manera exitosa : 54,8% respondió que se requiere financiamiento a tasa subsidiada, seguido por un 47,7% que mencionó capacitación y un 43,7% que se refirió a la importancia de contar con habilidades emprendedoras.

Otro dato relevante de la Encuesta de Caracterización de Emprendedores que realizaron de manera conjunta la Dirección de Emprendedores y Cooperativas y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) fue que el 70% planea aumentar su producción en los próximos cinco años . Y, dentro de ese porcentaje, un 40,3% tiene pensado hacerlo en más del 50%, mientras que el 34,5% entre 21% y 50%, y el 25,2% hasta el 20%.

Conocer el ecosistema emprendedor

El objetivo del relevamiento -la recolección de datos se realizó entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025- fue recopilar información actualizada y precisa sobre el perfil, las necesidades y el desarrollo de los emprendedores locales y sus proyectos. Esto, para planificar políticas públicas y privadas. Se trabajó con una muestra de 563 casos.

“Este es un relevamiento que no se ha hecho nunca. La caracterización de los emprendedores nos permite saber hacia dónde dirigir los fondos y qué políticas son más efectivas. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso este operativo es fundamental: ofrece información relevante para ajustar y fortalecer las acciones de apoyo al ecosistema emprendedor”, destacó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

La directora de Emprendedores y Cooperativas de la provincia, Andrea Nallim, detalló que decidieron realizar esta encuesta porque querían validar algunas apreciaciones. Una de ellas es que hay más hombres que mujeres: 58,3% versus 41,2%.

También surgió que tienen un alto grado de profesionalización: el 56,7% tiene título terciario o universitario completo o un posgrado; frente a un 36,2% con secundario completo o terciario o universitario incompleto; y un 7,1% con estudios hasta secundario incompleto.

Y que el 70% de los emprendimientos mendocinos son desarrollados por personas entre 31 y 50 años, mientras sólo un 9,8% es iniciado por alguien entre 21 y 30 años, y el 13,7% por emprendedores de más de 50. Esto significa que el inicio y desarrollo del proyecto se produce en la franja etaria de mayor participación en el mercado laboral.

Es importante aclarar que se toma como emprendedor a quien está iniciando una empresa formal, pensando en crecer y contratar gente (a diferencia de los emprendedores de la economía social).

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Financiamiento

Los emprendedores comparten la dificultad para acceder a financiamiento. Leandro Agostino, socio de Scubalight Studios, una empresa mendocina dedicada al diseño de videojuegos, compartió el diagnóstico que presenta el relevamiento.

“El difícil acceso al financiamiento es sin duda una problemática para la industria”, afirmó. Y sumó que esto es así en cualquier etapa: semilla, ángel o venture capital. “Hay que seguir trabajando el ecosistema local y nacional”, aseveró.

Explicó que lo más común es comenzar con fondos propios o FF (family & friends), pero que en Mendoza hay opciones de fondos semilla en distintas áreas de Gobierno y que también se pueden buscar a nivel nacional. Pero reconoció que poca gente los aprovecha, y que lo óptimo sería que hubiera una mayor oferta y que la gente accediera a este financiamiento.

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María Decurgez, de Livien Alimentos Inteligentes y Funcionales, coincidió en que es difícil acceder a fondos. De hecho, está fusionando su marca con Las Verde Fábrica de Jugos, para potenciarse y lo han hecho 100% con capital privado porque las tasas son muy altas, los montos acotados y, además, es complejo tener las garantías que se suelen pedir.

Por otra parte, mencionó que los formularios son extensos y engorrosos, y el emprendedor no tiene tiempo, porque está en el día a día de su empresa, tratando de que el emprendimiento crezca. Añadió que hace poco pidió financiamiento en el CFI y le pidieron dos años de antigüedad, que ella tiene -9 en total- con otro nombre (Anhelados), que cambió cuando se disolvió la sociedad y quedó ella como única propietaria, pero se lo rechazaron.

Decurgez sumó que muchos créditos comienzan con tasas fijas, pero después se vuelven variables y que no saben qué va a pasar el año próximo, con las elecciones. Por lo que, generalmente, los emprendedores terminan “tratando de apalancarse con conocidos, con amigos”.

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Nallim manifestó que en los estadios iniciales no pueden ofrecer garantía para un préstamo, por lo que a los emprendedores les cuesta mucho conseguir financiamiento en el sector bancario. De ahí que, desde el Ministerio de Producción, venían acompañando al ecosistema emprendedor y ahora lo está haciendo el CFI (Consejo Federal de Inversiones).

Sumó que, este año, en el marco del Foro de Inversiones y Negocios, vincularon a los emprendedores con los fondos de inversión, los venture capital (más enfocados en emprendimientos tecnológicos) y los private equity (para los sectores productivos).

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Favorecer el comienzo temprano

Nallim señaló que una de las cosas que venían viendo es que hay pocos jóvenes pensando en emprender o que no son tan persistentes en la idea de tener su propia empresa. Pero, con la validación de la encuesta, entienden que deben buscar nuevas herramientas para atraer a los más jóvenes.

Esto, pese a que el relevamiento reveló que varios de los que hoy tienen su emprendimiento lo intentaron más de una vez. Si bien el 51,5% de los consultados manifestó que sólo había desarrollado un proyecto en su vida, el 22,4% respondió que dos, y el 26,1% que tres o más; lo que implica que ya son más grandes.

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Pero apuntando a este segmento de menor edad, el Gobierno provincial ha organizado -junto con la Fundación Empretec, la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Universidad Aconcagua- el taller de comportamiento emprendedor, qua ya cumplió tres ediciones.

Nallim explicó que se busca dar a conocer las características que comparten los emprendedores que tienen éxito, como la persistencia, la planificación a largo plazo y, hoy, el manejo de la inteligencia artificial.