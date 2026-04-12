Empresas: estrategias, alternativas y cambios para llegar a fin de mes

Los datos de la economía no son alentadores y –con un freno a partir desde abril del año pasado- empresas y comercios hacen malabares para incrementar sus ventas al tiempo que achicar sus costos. El objetivo es llegar a fin de mes con la mayor ganancia posible. Para ello, los empresarios mendocinos hacen gala del famoso ingenio nacional con el fin de ganar un pedacito más de la torta que se achica en medio de una competencia que se agranda. Con ideas creativas y el foco en bajar costos, cada uno da lo mejor de sí para poder sostener la estructura, los empleos y a sí mismos.

En febrero, el sector minorista pyme registró un descenso del 5,6% interanual a valores constantes. Los datos de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) también mostraron que el segundo mes del año hubo una variación mensual evidenció un incremento del 2,6% y bajas perspectivas de mejora por parte de los comerciantes .

Con estas cifras, el indicador acumuló una retracción del 5,2% en lo que va del año. Sobre el estado de los comercios, el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero. Dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior.

En línea, el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) informó que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 hubo una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados de 4,7%. Según el trabajo, se pasó de 21.640 a 20.625, lo que implicó una contracción de 1.015 empleadores en todo el país y reflejó una “tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”. El análisis de CEPA sumó que dentro de esta pérdida, el 99,5% del total son empleadores del sector privado mientras que solo el 0,5% son empleadores de la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.

El sector de Servicio de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 262 empleadores entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Otros rubros también registraron caídas significativas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca sufrió una caída de 250, Comercio perdió 146 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos registró una reducción de 106 empleadores e Industria Manufacturera registró una reducción de 90 empleadores en el mismo periodo.

De este modo, el sector de Servicio de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 262 empleadores entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Los datos muestran que pese a los intentos de las empresas y pymes por mantenerse en el juego, no todas lo logran. Es cierto que en esa baja también surgen nuevos emprendimientos, pero se trata de trayectorias novedosas difíciles de predecir o sin lastres financieros así como de cambios en la razón social por motivos jurídicos o económicos.

Tenue luz al final de camino

Mientras los empresarios relatan sus estrategias para tapar los huecos o caídas en las ventas, hay un comentario que se repite. Se trata de la baja de los márgenes de rentabilidad y ganancia contra los que se puede luchar unos meses, pero no demasiados. La durabilidad dependerá de la espalda y de las condiciones previas al comienzo de las dificultades. En palabras de José Rizzo, presidente de la Cámara de Abasteros y Matarifes de Mendoza, una baja en la faena afecta directamente a los frigoríficos mientras que las carnicerías enfrentan dificultades para sostener su operatoria diaria.

image Si la guerra da tregua, los socios comerciales de Mendoza podrían demandar más en 2026 según la Fundación Mediterránea.

Problemas de cobranza, altos costos energéticos, suba en las comisiones de financiación y gastos municipales en aumento agravan la situación. “Toda la línea del sector está complicada: hay menos actividad, suben los costos y los negocios más chicos quedan al borde de la quiebra”, advirtió Rizzo. El de la carne carga con un peso extra que tiene que ver con el derrumbe del consumo y precios que –con salarios que pierden contra la inflación- se encarecen para buena parte de los bolsillos.

No obstante, la encrucijada de no poder resignar más rentabilidad es común a la mayoría de los rubros y comercios. Así como lo hacen las personas para no caer debajo la línea de pobreza, empresarios, emprendedores y comerciantes le buscan la vuelta al día a día mientras esperan una luz al final del camino. Y los que han logrado persistir podrían tener suerte si continúa la leve recuperación que ha observado el Ieral de la Fundación Mediterránea. En el anuario de la Economía de Mendoza 2025, el informe adelantó que en los primeros meses de 2026 la economía provincial tuvo cierto alivio.

“Luego de experimentar una fuerte contracción a fines de 2025, la actividad habría comenzado lentamente a recuperarse en los primeros meses de 2026”, expresó el trabajo realizado por los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day. Aunque la mejora de enero y febrero debería continuar en el resto de los meses, el informe abre un signo de interrogación ya que luego de la aparición de la guerra de Medio Oriente, la expansión del mundo se pone en duda. Del mismo modo, si los problemas con el petróleo continúan, la inflación es otra pregunta para los meses hacia adelante y la capacidad de compra.

Eventos, achiques y promociones: las estrategias de la gastronomía

En este escenario económico de retracción del consumo, aumento sostenido de costos operativos y una competencia cada vez más intensa, el sector gastronómico ha sido uno de los más golpeados dadas las dificultades de las familias para llegar a fin de mes. Al ser un consumo extra o recreativo, es una de las primeras cosas que los hogares recortan. A esto se suma la baja del turismo y del consumo local así como incrementos significativos en insumos clave como la carne, tarifas, alquileres y salarios que presionan sobre la estructura de costos.

“La situación está súper mala”, resumió un empresario del rubro que prefirió no dar su nombre. “Trabajamos bien, pero cuando hacés la cuenta, te quedan dos pesos”, continuó y ejemplificó que hace un año y medio un kilo de carne costaba $10.000 y en cualquier restaurante un ojo de bife valía $30.000. Hoy, con un precio del lomo a $25.000 el kilo, el mismo plato cuesta $35.000. Su restaurante apunta a un sector de gama media y alta. Desde hace un tiempo, busca aprovechar la capacidad instalada que posee así como la expertise de sus empleados. Por este motivo, comenzó a diversificar sus fuentes de ingreso a través de la organización de eventos corporativos y sociales.

Del mismo modo, también acepta realizar capacitaciones dentro de su local en horarios de tarde o mañana así como convoca a degustaciones o pequeños espectáculos en vivo. Otra actividad que le suma ingresos es participar en ferias gastronómicas o estar presente con algún plato en eventos especiales que organizan o municipios o privados. De este modo, aprovecha la capacidad ociosa y genera ingresos adicionales. “Lo hago para paliar la situación, para cubrir gastos y pagar sueldos. Yo estaría feliz teniendo simplemente un restaurante, pero hoy no puedo”, admitió el mismo referente.

Con una mirada similar, hay pizzerías o lugares de comida rápida que han decidido aprovechar la capacidad instalada con tentadoras promociones de desayunos y meriendas. Esta opción también se ve bastante en los restaurantes de los hoteles que no tienen gran margen para cerrar sus puertas. En este sentido, Raúl Roitman, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines (Aehga), coincidió con la mirada de su colega acerca de la situación del sector. “Han cerrado muchos espacios en calles como Arístides o zonas de Chacras y es probable que la situación se agudice”, reflexionó Roitman.

Seis ladrones se disfrazaron de mozos y asaltaron un tradicional restaurante de Olivos Eventos, capacitaciones, reducción de horarios o ampliación de servicios son algunas estrategias de los gastronómicos.

El también dueño de Zitto, sumó otra estrategia que ha visto entre los integrantes gastronómicos de la Asociación. En lugar de organizar eventos alternativos o fuera de los días u horarios tradicionales, muchos han buscado achicar la estructura. “Varios negocios ya hicieron una transformación del servicio en mesa y pasaron a convertirse en take away o delivery de manera exclusiva”, contó Roitman.

Esta opción, por otra parte, también se da con un achique no solo de personal sino también de espacio. Es que algunas marcas han decidido compartir local y alquiler con empresas afines o complementarias con el fin de abaratar el precio del alquiler que hoy tiene cifras millonarias en la mayoría de los casos. También con relación al achique de personal y de gastos de servicios, varios espacios de gastronomía han decidido cerrar medio día y quedarse solamente con la comida en la que son más fuertes que en general es a la noche.

Innovación, promoción y redes

Con el objetivo común de hacer rendir los costos fijos al máximo, las compañías implementan ideas innovadoras que los acerquen cada vez más a sus clientes. Aquí la promoción, la publicidad y presencia en redes sociales se ha convertido en prácticamente un deber para la mayoría de los comercios. Diego Rodríguez, de Rodríguez Autos & Cía., explicó que la fuerte competencia en el sector de 0 km lo obliga a mostrarse cada vez más y para ello ha contratado a personas especializadas en marketing y redes.

El sector de autos, según el informe anual del Ieral de la Fundación Mediterránea, fue uno de los que mejor performance tuvo en 2025 debido al impulso del crédito. Sin embargo, al mirar el rubro de manera aislada, es preciso tener en cuenta que uno de los motivos por los que logró crecer es también la razón de las posibles dificultades de los concesionarios. Se trata del incremento de la competencia a través del ingreso de nuevos modelos así como de vehículos importados que mejoran y hacen crecer la oferta.

“Hemos implementado una fuerte campaña en redes sociales”, comentó Rodríguez. La apuesta por estrategias comerciales más agresivas para sostener el nivel de actividad es algo que se ve en un recorrido por distintos medios de comunicación. El rubro de 0 km y usados utilizan de manera intensiva redes sociales, promociones y campañas publicitarias como herramientas clave para atraer clientes. También lo hacen los talleres mecánicos, casas de repuestos y servicios técnicos que implementan estrategias para atraer clientes como primeras consultas gratis, descuentos por pago al contado y garantías por más tiempo.

Con el mismo fin de amplificar sus ventas y de hacer rendir las 24 horas de apertura durante los 7 días de la semana, la cadena Yes, Kioscos Únicos no se ha quedado de brazos cruzados a la espera de los clientes. Luciano Pugni, dueño de la marca, relató que se encuentran en una fuerte etapa de innovación. “Apostamos por la inteligencia artificial y la tecnología para mejorar la experiencia del cliente”, subrayó el empresario. Agregó que esto se traduce en promociones personalizadas, nuevas categorías de productos y un surtido que cubre todo el horario.

Kioscos 24 horas: la estrategia que crece ante la baja del consumo Promociones personalizadas y a toda hora, una estrategia de los kioscos.

Esto es, en palabras de Pugni, quiere decir que ofrecen desde un pancho a cualquier hora hasta un café con algo dulce o snacks saludables. “Además, hemos comenzado a mejorar nuestros locales tanto en estética como en atención”, sumó el dueño de la cadena Yes. Agregó: “El objetivo es que el cliente, sea de día o fuera de hora, siempre encuentre lo que busca con calidad y calidez”.

Industria y servicios: salir del límite de Mendoza

Mendoza tuvo un crecimiento menor al de la Argentina durante el año pasado, según estimó el informe del Ieral de la Fundación Mediterránea. Entre otros motivos, la menor actividad local se relacionó con que la provincia no cuenta con ninguno de los motores que impulsaron a la economía nacional en 2025. Con una minería que todavía no empieza y un petróleo convencional aún en declino, Mendoza tampoco tuvo la fuerza del agro pampeano mientras que la vitivinicultura registró bajas tanto por el mercado interno como por el externo.

Frente a este escenario adverso, la industria metalmecánica se vio fuertemente golpeada en la provincia. Con una baja de 10% en febrero, según el último informe de Adimra, este sector que supo crecer a la sombra del sector hidrocarburífero- también tuvo que sacar a relucir su creatividad para salir adelante. La metalurgia en general espera al avance de la minería en Mendoza, pero es consciente de que debe llegar en pie hasta el momento en que PSJ Cobre Mendocino sea una realidad. Los proyectos de Malargüe ilusionan, pero todos saben que por las características de la actividad van a demorarse.

En este contexto, Tomás Navarro, presidente de la comisión Joven de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) y gerente de la empresa TYG, contó que a ellos los afectó el freno del petróleo en la provincia. Por este motivo, tuvieron que salir a buscar clientes en el resto del país. “Fue superar el miedo de pensar que no íbamos a vender en el Norte, el Sur, Buenos Aires o Santa Fe”, relató Navarro quien sumó que hay que animarse a golpear puertas ya que “alguien te va a recibir”.

Más allá de la búsqueda de clientes fuera de Mendoza y de la participación en ferias comerciales que ofrecen oportunidades, Navarro recordó que la industria vive una realiaad difícil dada la situación económica del país. “Hemos tenido que ajustar mucho los márgenes y para hacerlo hubo que trabajar en costos puertas adentro de la empresa”, destacó. La inversión de su compañía y de otras firmas ligadas ASINMET ha sido en tecnología. No obstante, no todas las empresas tienen espalda para hacerlo.

Las empresas de servicios tecnológicos y de educación también han salido a buscar clientes fuera de la provincia. En este caso, la competencia es fuerte ya que así como los mendocinos pueden capacitar de manera virtual, firmas “foráneas” pueden hacerlo acá. Todo vale para la diversificación y la generación de recursos para llegar a fin de mes y hasta de encontrar nuevos modelos de negocios. No obstante, el éxito o el fracaso no solo dependen de estas estrategias sino que también cuentan con un contexto general que marcará el resultado final de cada uno.