Por qué Sean Penn no acudió a la gala de los Óscars a recibir su premio

El prestigioso actor de 65 años ganó su tercer estatuilla en la gala de los Óscars de 2026 gracias a su papel en One Battle After Another. Sin embargo, decidió no asistir a la ceremonia. Estas son las razones.

Sean Penn volvió a sacudir los cimientos de Hollywood al consagrarse como Mejor Actor de Reparto en la 98ª edición de los Oscar. Pese a interpretar magistralmente al coronel Steven J. Lockjaw en "Una batalla tras otra", el actor de 65 años optó por la ausencia total, dejando su silla vacía en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Esta victoria sitúa a Penn en el olimpo de los intérpretes masculinos con tres estatuillas, un honor que comparte únicamente con figuras de la talla de Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis. Tras sus triunfos como protagonista en "Mystic River" y "Milk", este nuevo reconocimiento valida su resurgimiento bajo la dirección de Paul Thomas Anderson. Sin embargo, la estatuilla fue aceptada por el presentador Kieran Culkin, quien bromeó sobre si el actor no pudo o simplemente no quiso asistir a la ceremonia.

image Un triunfo histórico marcado por el vacío en la platea La interpretación de Penn como el coronel Lockjaw, un villano fanático que busca integrarse en una élite supremacista, fue descrita como un trabajo contundente que evitó caer en la caricatura. La fuerza de la película, que dominó la noche con seis galardones incluyendo mejor película y dirección, terminó por arrastrar a Penn hacia un premio para el que ni siquiera hizo campaña activa. El actor ya había dado señales de su desinterés al ausentarse previamente de los BAFTA y de los Actor Awards.

Detrás de este desplante sistemático no solo hay una postura política, sino una razón personal profunda que el actor ha manifestado en círculos íntimos. Penn ha definido el mundo de los premios como un "infierno" y ha confesado que padece una ansiedad social que le hace preferir el anonimato de su taller de carpintería o el surf antes que enfrentar los focos de una gala televisada. Para él, estas ceremonias han perdido su alma para convertirse en simples productos comerciales de limitación cultural, lo que motiva su rechazo a participar del engranaje promocional de la industria.

Embed - OSCAR 2026 | Sean Penn, ausente en la gala, gana el Oscar al mejor actor de reparto Su compromiso con Ucrania era más importante que recibir el premio A esto se suma su compromiso inquebrantable con el conflicto en el este de Europa. Mientras Hollywood celebraba su gran noche, fuentes oficiales confirmaron que Penn se encontraba en Kiev en una visita de carácter privado para apoyar a Ucrania. El actor, que ya entregó uno de sus Oscar anteriores al presidente Zelenski como símbolo de apoyo, tenía planeado visitar el frente de batalla este mismo lunes. Esta inmersión en la realidad global es lo que Penn contrapone a lo que él denomina la "cobardía" de las instituciones cinematográficas.