El exabogado de Wanda Nara se negó a declarar y pidió que la mediática sea citada como testigo

El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber sido representante de figuras públicas como Wanda Nara y L-Gante , fue detenido el jueves por la mañana tras una serie de allanamientos en el barrio Nordelta y la localidad de Béccar, en la zona norte del conurbano.

"Se terminó tu impunidad": la familia Montiel festejó la detención del abogado Payarola

Detuvieron al abogado que representó a Wanda Nara y L-Gante: lo acusan de robarle USD 700 mil a Gonzalo Montiel

Este viernes, luego de su detención, se negó a declarar en el marco de una causa en la cual se lo investiga por presunta estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. La nueva novedad de la causa es que el letrado solicitó que la mediática Wanda Nara comparezca como testigo.

Luciano Locatelli, defensor de Payarola, brindo declaraciones luego de la audiencia. "Se presentó a la audiencia, pero se negó a declarar" , explicó.

Además, el letrado añadió que su cliente "se remitía a sus declaraciones anteriores, que se hicieron a través de un escrito". Por último, y según informó Noticias Argentina, Locatelli señaló que su colega "pidió que Wanda Nara comparezca en calidad de testigo".

La pesquisa se inició a partir de las denuncias de María Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana De Leonardis, Débora Grecco y Norma Graciela Vignoni, quienes lo acusaron de maniobras fraudulentas.

Entre las acusaciones aparece una maniobra fraudulenta donde uno de los denunciantes lo acusa de quedarse con UDS 700.000 del futbolista de River y campeón Mundial, Gonzalo Montiel.

Payarola, al igual que su esposa Sofía Ferrazazo, es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Su vínculo con Wanda Nara

En tanto, el fiscal Cosme Iribarren pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara, involucrada por Posse en su testimonio.

De hecho, Posse reclama un resarcimiento de 600 mil dólares a Nara, monto que había sido establecido cuando las partes firmaron el contrato de representación, si la empresaria prescindía de sus servicios antes del año, en el litigio que mantiene con su exesposo, Mauro Icardi.

Sin embargo, tanto Posse como su socia, De Leonardis, denunciaron a Payarola por haber falsificado la firma de la empresaria en dicho contrato.