Detención del exabogado de Wanda Nara: cómo pasó sus últimas horas en libertad

La detención de Nicolás Payarola ocurrió tras una serie de denuncias que lo ubicaron en el centro de una causa por presunta estafa y otros delitos . El ex abogado de Wanda Nara quedó involucrado como principal señalado por múltiples damnificados. Su aprehensión se produjo el jueves por la mañana durante un procedimiento policial que se desarrolló en su domicilio.

Ese operativo tuvo lugar después de días en los que la investigación tomó fuerza y en los que su nombre comenzó a circular de manera constante en los medios. Allí, en su propia casa, atravesó las horas previas con una mezcla de ansiedad y certeza respecto de lo que estaba por suceder.

El contexto que rodeó su caída revela un cuadro emocional marcado por tensión acumulada durante al menos dos semanas, según reconstrucciones posteriores. La inquietud, los signos de alerta y la sensación de inminencia se combinaron con un seguimiento obsesivo de la información mediática que lo tenía como protagonista involuntario.

Ese escenario se dio mientras la causa avanzaba, crecían las denuncias y la Policía ultimaba detalles del operativo. La secuencia previa a la intervención policial comenzó a conocerse a partir del testimonio recogido por Juan Etchegoyen en Mitre Live , quien accedió a datos aportados por una fuente cercana al abogado.

En su programa, Etchegoyen describió el estado en el que Payarola habría pasado las últimas horas sin restricción de libertad. El periodista explicó que la fuente le transmitió una frase atribuida al abogado que reflejaba la conciencia plena del escenario que enfrentaba: “ Si me tienen que detener, que vengan acá ”.

Nicolás Payarola y su pareja, Sofía Ferrarazo Nicolás Payarola y su pareja, Sofía Ferrarazo. Infobae

Al comentar esa reconstrucción, el conductor agregó que Payarola decidió permanecer dentro de su casa y evitar cualquier movimiento que pudiera interpretarse como una maniobra para esquivar a la Justicia. En esa misma línea, señaló que la noche previa casi no logró dormir y que habría recurrido a medicación para intentar conciliar el sueño, siempre según la información que le acercaron. También detalló que se mantuvo frente al televisor, pendiente de cada referencia periodística sobre él o sobre la causa. “Estaba nervioso, bastante alerta”, resumió Etchegoyen al evaluar ese clima previo al operativo.

Cómo avanza la causa

El avance de la causa, las menciones constantes en los medios y la acumulación de denuncias formaron un entorno cargado de presión que lo acompañó hasta el momento de la detención. La investigación continúa en curso y la Justicia ya trabaja en la definición de los próximos pasos del expediente. Con Payarola detenido, el proceso se orienta ahora a determinar responsabilidades, evaluar los elementos incorporados y ordenar nuevas medidas ante un caso que sigue generando repercusión pública.