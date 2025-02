Las tierras que Abel Pintos compró en Mendoza son foco de una estafa y una amenaza de desalojo

El conflicto recién salió a la luz -al menos para los involucrados en esta situación- cuando Abel Pintos y su socio, Marcelo González, adquirieron las 93 hectáreas, entre las que se encuentra comprendido el lote donde vive la familia Angulo Ferreyra.

Pintos y González adquirieron estas parcelas con intenciones de producir pistacho y olivos en tierras lavallinas. Pero, a diferencia de Angulo, ambos inversores concretaron la operación con los verdaderos dueños de esas tierras (y que nada tienen que ver con el padre y el hijo con quienes Angulo y Ferreyra cerraron la operación).

“Abel Pintos y Marcelo González compraron el campo en buena fe, nosotros tenemos los papeles y desconocíamos toda esta situación. Si a quienes viven en el lugar los engañó otra persona, tendrán que ir a la Justicia", destaca a su turno el ingeniero agrónomo a cargo del proyecto de producción de los dos socios, Fernando Lapolla.

“Le hemos dicho al intendente que intervenga para resolver esta situación cuanto antes. Porque es evidente que han engañado a otra persona, y da bronca que quien vendió esas tierras sin tener nada que ver con el terreno está absolutamente identificado, pero no se ha intervenido”, lamenta Lapolla en diálogo con Los Andes.

Incluso, hasta largó una advertencia referida a que no descartan mudar la inversión a otro sitio (incluso, otra provincia) si no se resuelve pronto este conflicto que los tomó por completa sorpresa.

Las tierras que Abel Pintos compró en Mendoza, foco de una estafa y una amenaza de desalojo. Foto: Archivo

“Lo que menos queremos nosotros es tener problemas. Y, ante el más mínimo, nos vamos de Lavalle y alguien tendrá que explicar por qué no nos quedamos. Lo único que queremos es potenciar la zona, y este proyecto va a dar trabajo, además de enseñar”, continuó el ingeniero agrónomo.

Desde la Municipalidad de Lavalle confirmaron que el conflicto existe, aunque aclararon que deben ser los presuntos estafados (Angulo y su familia) quienes accionen en la Justicia contra quienes vendieron ese terreno sin ser sus verdaderos dueños.

"Desde hace años ya la Municipalidad de Lavalle pone carteles en los accesos al departamento advirtiendo a cualquier persona que, antes de comprar un terreno, averigüe en catastro las condiciones y toda la información", explica el secretario de Desarrollo Local de Lavalle, Juan Jaime.

Un evidente engaño, previo a que llegara Abel Pintos

En junio de 2023, Alberto “Tito” Angulo, quien se ha dedicado toda su vida a trabajar en la construcción, sufrió un accidente laboral. Como consecuencia, perdió parte de un dedo de la mano derecha.

A raíz de este episodio, cobró una indemnización y no dudó en empezar a buscar un terreno para concretar el sueño de construir y tener la casa propia.

“Nosotros alquilábamos en Godoy Cruz, pero -buscando en Facebook- dimos con la publicación de dos personas, un padre y un hijo que ofrecían lotes en Lavalle. Nos pusimos en contacto, fuimos al lugar, lo vimos y nos pareció un lugar muy lindo y muy tranquilo, en el distrito de San Francisco (Lavalle). Lo ofrecían como el loteo ‘El Placer de los Olivos’ ”, repasa Angulo sobre el momento en que, sin saberlo, estaban cayendo en la trampa de los dos estafadores.

Tierras Abel Pintos 3.jpg Las tierras que Abel Pintos compró en Mendoza, foco de una estafa y una amenaza de desalojo. Foto: gentileza Radio Tierra Campesina.

De hecho, en febrero de 2024, cuando concretaron la compra a los supuestos dueños -o, al menos, eso es lo que creían-, se encontraron con que eran 37 las familias que habían comprado su terreno.

“El lote tiene 1.500 metros, y entre fines de abril y principios de mayo 2024 empezamos a levantar una casita precaria nosotros. No nos queríamos ir todavía, pero el alquiler donde estábamos se hizo impagable, Entonces nos instalamos allá, ya con la idea de empezar a construir la casa con materiales en enero de este año”, recapitula “Tito” Angulo.

La llegada de Abel Pintos

El 2 de noviembre de 2024, como parte de la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol, Abel Pintos se presentó en San Juan. Y aprovechando la cercanía de la vecina provincia con Lavalle y unas tierras que a él y a González les habían despertado interés, fue Lapolla -trabaja con los socios en este emprendimiento productivo- quien viajó hasta el departamento mendocino para conocerlas.

“Les pasé las características y nos gustó. Nos pareció muy interesante que sea un campo con derecho a riego, por pozo. Eso da las chances de cultivo”, destaca el ingeniero agrónomo.

Incluso, contó que cuando recorrió por primera vez el campo encontró a un par de personas que estaban instaladas en el lugar, aunque desconocía cuál era su situación. Pero como las características del predio les cerraban por todos lados para ampliar su proyecto, concretaron la compra del lugar. Y lo hicieron con los verdaderos dueños de ese espacio privado.

Tierras Abel Pintos 2.jpg Las tierras que Abel Pintos compró en Mendoza, foco de una estafa y una amenaza de desalojo. Foto: gentileza Radio Tierra Campesina.

De hecho, Lapolla agrega que fue la misma Municipalidad de Lavalle y el Gobierno de Mendoza quienes los ayudaron y acercaron a los titulares de estas tierras para avanzar con la compra.

Desalojo inminente

Según repasa Angulo, ellos mismos estaban en el lugar cuando hicieron la primera visita al sitio quienes hoy son los dueños genuinos de esas 93 hectáreas. Y, aunque se presentaron oportunamente como los nuevos propietarios de las tierras, él y su familia no se preocuparon demasiado en ese momento. Depositaron su confianza en el hecho de que contaban con el supuesto título de cesión de los terrenos (firmado por RRM).

El detalle es que desconocían aún que ni RRM ni su padre tenían vínculo alguno con el lote que ellos habían vendido.

“El 20 de diciembre hubo un primer desalojo a los otros propietarios. Ellos no estaban viviendo en el lugar, aunque habían empezado a hacer limpieza de terreno. Ese dìa no nos desalojaron a nosotros, pero nos dijeron que podíamos teníamos hasta el 3 de febrero para irnos”, explica “Tito” Angulo.

Estafa Abel Pintos 1.jpg Las tierras que Abel Pintos compró en Mendoza son foco de una estafa y una amenaza de desalojo

Ese 3 de febrero ya pasó, y la familia -a “Tito” y a Yésica- se suman 4 hijos, de entre 5 y 15 años- continúa viviendo en ese terreno. Pero saben que, de un día para el otro, corren el riesgo de ser desalojados.

“No tengo otro lugar, no tengo a dónde irme”, insiste Angulo. Y cierra: “el problema no es con Abel Pintos, sabemos que él compró todo legal e hizo todo bien. Pero nos gustaría tratar de llegar a él y ver si se le afloja el corazón”.

Qué dicen desde la Municipalidad de Lavalle

El secretario de Desarrollo Local lavallino, Juan Jaime, insiste en que son Angulo y su familia quienes deberían accionar judicialmente contra RNM y RRM, ya que ellos vendieron un terreno que no era de ellos. Acota que la comuna no tiene injerencia.

"Esto viene desde hace varios años y es algo que ocurre en todos los departamentos, no solo en Lavalle. Hace unos años, Catastro generó un expediente para avisar a los dueños registrales de un determinado terreno que están siendo ofrecidos a la venta por terceros y de forma espuria", destacó el funcionario.

En qué consiste la inversión de Abel Pintos en Lavalle

En Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Abel Pintos y Marcelo González tienen un emprendimiento que lleva por nombre “La Matera”, y que es encabezado por el ingeniero agrónomo Fernando Lapolla.

Cultivos pistacho.jpg

“Es un proyecto de frutos secos y vivero, y hay un lugar que es un aula donde se enseña a los chicos tareas relacionadas con el agro y el medio ambiente, entre otras cosas”, explica Lapolla a Los Andes.

Hace 4 años nació este proyecto enfocado en frutos secos, mientras que hace 3 años hicieron la primera plantación de nuez pecán en el lugar.

“Abel es un apasionado de la biología, el campo y la enseñanza. Y a partir de esta linda experiencia de ‘La Matera’, empezamos a pensar en hacer algo en otra región, y nos gustó Cuyo (Mendoza y San Juan)”, recapitula el ingeniero agrónomo.

La decisión de adquirir las tierras de Lavalle se basó a algunas ventajas estratégicas del sitio, como el hecho de contar con derecho a agua, la proximidad con la ruta y la cercanía con el aeropuerto de Mendoza

“En Mendoza, estamos en etapa de proyecto, trabajando con viveros. Todo va a estar centrado en la producción de pistacho, además de una pequeña porción de olivos”, concluye Lapolla.