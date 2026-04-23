Tras derrotar a River, Boca visita a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Desde lsa 20 un Boca alternativo (Ubeda metió 10 cambios), visita a Defensa y Justicia. Conocé todo lo que tenés que saber del partido.

Boca Defensa y Justicia y Boca jugarán este jueves desde las 20 en un Estadio Norberto Tito Tomaghello que tendrá ambas hinchadas, por el primer partido de la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El Xeneize reafirmó su fantástico momento de forma tras quedarse con el Superclásico a domicilio y extendió su invicto a 13 cotejos, quedando a tiro del primer puesto de la tabla, pero para alcanzarlo deberá vencer al Halcón, que no suma desde hace tres jornadas.

Cómo llega Boca al duelo con Defensa y Justicia Hace un mes, Claudio Úbeda se iba silbado de La Bombonera, hoy, el Sifón dio vuelta la situación y recordar ese hecho parece una locura. El entrenador xeneize encontró el equipo, que sale de memoria por primera vez en muchísimo tiempo y llegó a los trece partidos sin perder. La frutilla del postre fue haber ganado el Superclásico de visitante, en un duelo que terminó de darle envión.

Cómo llega Boca al duelo con Defensa y Justicia En caso de ganar, el cuadro de la Ribera abrocharía la clasificación a los playoffs, algo que ya es casi un hecho. Marcha tercero de la Zona A con 24 unidades y tiene el sexto puesto en la tabla anual. Si la victoria llega por una diferencia de tres goles, se subirán a lo más alto de su zona, a falta de que Vélez y Estudiantes jueguen sus compromisos.

A sabiendas de que sus jugadores vienen con varios partidos en el lomo y de que tendrán un importantísimo cruce con Cruzeiro en Brasil el martes próximo, Úbeda aprovecharía para rotar diez nombres del equipo, siendo Leandro Brey el único en mantenerse. La famosa defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida volvería a tener minutos, mientras que Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte se encargarían del mediocampo, con la posibilidad de que Williams Alarcón se meta al once por el ex Independiente. Como enganche, Exequiel Zeballos retornaría a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, que ocuparían el doble nueve.