23 de abril de 2026 - 15:45

Tras derrotar a River, Boca visita a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Desde lsa 20 un Boca alternativo (Ubeda metió 10 cambios), visita a Defensa y Justicia. Conocé todo lo que tenés que saber del partido.

Por la 16º fecha del Torneo Apertura, Boca visita a Defensa y Justicia.&nbsp;

Por la 16º fecha del Torneo Apertura, Boca visita a Defensa y Justicia. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Adam Bareiro confesó que tenía un festejo por si anotaba en el River - Boca

Boca: Adam Bareiro contó lo que tenía pensado si le hacía un gol a River

Por Redacción Deportes
River - Boca: Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR

Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR de River - Boca

Por Redacción Deportes

Cómo llega Boca al duelo con Defensa y Justicia

Hace un mes, Claudio Úbeda se iba silbado de La Bombonera, hoy, el Sifón dio vuelta la situación y recordar ese hecho parece una locura. El entrenador xeneize encontró el equipo, que sale de memoria por primera vez en muchísimo tiempo y llegó a los trece partidos sin perder. La frutilla del postre fue haber ganado el Superclásico de visitante, en un duelo que terminó de darle envión.

Cómo llega Boca al duelo con Defensa y Justicia

En caso de ganar, el cuadro de la Ribera abrocharía la clasificación a los playoffs, algo que ya es casi un hecho. Marcha tercero de la Zona A con 24 unidades y tiene el sexto puesto en la tabla anual. Si la victoria llega por una diferencia de tres goles, se subirán a lo más alto de su zona, a falta de que Vélez y Estudiantes jueguen sus compromisos.

A sabiendas de que sus jugadores vienen con varios partidos en el lomo y de que tendrán un importantísimo cruce con Cruzeiro en Brasil el martes próximo, Úbeda aprovecharía para rotar diez nombres del equipo, siendo Leandro Brey el único en mantenerse. La famosa defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida volvería a tener minutos, mientras que Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte se encargarían del mediocampo, con la posibilidad de que Williams Alarcón se meta al once por el ex Independiente. Como enganche, Exequiel Zeballos retornaría a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, que ocuparían el doble nueve.

Cómo llega Defensa y Justicia al duelo con Boca

Por su parte, los de Mariano Soso venían teniendo un muy sólido Apertura, siendo el último equipo en conocer la derrota y manteniéndose invictos hasta la fecha 13. Sin embargo, tras esa primera caída, no volvieron a sumar y perdieron en fila con Instituto, Talleres e Independiente. Este partido en su hogar significará la oportunidad de volver a la senda del triunfo y afianzarse en las plazas de playoffs, de las que están a punto de caer.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en septiembre del año pasado, por el Torneo Clausura. En esa ocasión, Boca cayó por 2 a 1 con un gol de Abiel Osorio a los 90’, en un encuentro en el que todos los goles fueron pasados los 84 minutos.

La probable formación de Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura

Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

La probable formación de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura

  • Estadio: Norberto Tito Tomaghello
  • Hora: 20
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Silvio Trucco

Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Claudio Úbeda, DT de Boca

Boca: Úbeda rompe el tablero para jugar en Florencio Varela

Por Redacción Deportes
Boca y River se podrían cruzas en los playoffs del Torneo Apertura. 

Superclásico: El camino de Boca y River hacia un posible cruce en playoffs del Torneo Apertura

River pidió no ver más a Héctor Paletta

River recurrió a la AFA para pedir una fuerte determinación con Héctor Paletta

Julio Coria arriesga su lugar en el Mundial tras un exabrupto en la final del Sudamericano.

Quién es Julio Coria, el juvenil de la Selección Argentina que se volvió viral por una frase desubicada