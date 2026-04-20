20 de abril de 2026 - 13:22

Quién es Julio Coria, el juvenil de la Selección Argentina que se volvió viral por una frase desubicada

El defensor de las inferiores de Boca podría recibir una suspensión de la organización que le impediría disputar el Mundial de Qatar en noviembre de este año.

Julio Coria arriesga su lugar en el Mundial tras un exabrupto en la final del Sudamericano.

Julio Coria arriesga su lugar en el Mundial tras un exabrupto en la final del Sudamericano.

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Por Francisco Moreno

La derrota 4-0 de la Selección Argentina Sub 17 ante Colombia en la final del Sudamericano escaló más allá de lo puramente deportivo. Tras el partido, el defensor Julio Coria lanzó un fuerte exabrupto contra el equipo rival que se viralizó rápidamente. Sus palabras ponen ahora en riesgo su participación en el próximo Mundial de la categoría.

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El clima en la final disputada en Paraguay fue adverso para el equipo nacional desde el inicio. Con dos jugadores menos por expulsiones, el conjunto dirigido por Diego Placente no logró contener la ofensiva de Colombia. Al término del encuentro, la frustración de los juveniles argentinos quedó expuesta frente a las cámaras de televisión en un momento de máxima tensión competitiva.

Julio Coria, pieza clave en la defensa y formado en las inferiores de Boca Juniors, fue el protagonista central del incidente. El juvenil declaró ante la prensa con evidente malestar y prometió una revancha en la cita mundialista utilizando un lenguaje vulgar: “Yo sé que lo vamos a arreglar en el Mundial y les vamos a romper el o... como lo hacemos siempre”, expresó el joven.

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La posible sanción reglamentaria y el Mundial de Qatar

La mayor preocupación para el cuerpo técnico no es solo el impacto mediático del video viralizado, sino las consecuencias administrativas que esto conlleva. La organización del torneo juvenil evalúa aplicar una sanción de oficio basada en los códigos de ética y conducta deportiva vigentes. Si se confirma el castigo, Coria deberá cumplir la suspensión obligatoriamente durante el Mundial de Qatar, programado del 3 al 27 de noviembre de este año.

Este escenario complica seriamente los planes de Placente, quien valora a Coria como un titular indiscutido en su esquema defensivo. El equipo había realizado un gran torneo hasta llegar a la final, pero las tarjetas rojas y el posterior exabrupto empañaron el desempeño colectivo del grupo.

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Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino debe aguardar el boletín oficial de la confederación para determinar los pasos a seguir. De concretarse, la sanción marcaría un precedente importante para el resto de los convocados que todavía pelean por un lugar en la lista definitiva que viajará a Qatar a fin de año.

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