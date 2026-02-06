6 de febrero de 2026 - 19:29

Las Selecciones nacionales de Beach Handball se preparan para el torneo Sur-Centro

En Rosario se disputará el clasificatorio continental de Handball playero con vistas al Mundial de Croacia. Argentina desea las dos plazas.

Handball. Las chicas van por su pasaje al Mundial de la especialidad arenera que se disputará en Croacia.

Foto:

CAH Handball
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Handball. Las selecciones nacionales en damas y caballeros atraviesan la recta final de la preparación para la Cuarta Edición el torneo Sur-Centro, que se disputará en la arena de Rosario del 14 al 17 de febrero y será clasificatorio al Mundial de Croacia.

Apenas dos semanas separan al Beach Handball de su primer desafío internacional del 2026. Tras la medalla plateada -obtenida por las mujeres- y de bronce -por los varones- en el IHF Global Tour disputado en João Pessoa en noviembre, ambas Selecciones volverán a competir en la 4° edición del Sur-Centro.

Quieren ir a su quinto Mundial

Justamente el Balneario La Florida, sede de los Juegos Suramericanos 2022, será el escenario en donde Argentina -además de tener como principal objetivo llegar a su quinto Mundial en ambas ramas- buscará tomarse revancha de la doble medalla plateada ganada en el último Sur-Centro disputado en Asunción 2024.

Rumbo a ese doble objetivo, ambas Selecciones realizarán una semana de entrenamiento a doble turno que servirá para intensificar una preparación que viene estando atravesada por las distintas competencias a nivel nacional durante el verano. Los chicos lo harán del 2 al 6 de febrero y las chicas del 5 al 9.

