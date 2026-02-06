Las Selecciones nacionales de Beach Handball se preparan para el torneo Sur-Centro

Handball. Las selecciones nacionales en damas y caballeros atraviesan la recta final de la preparación para la Cuarta Edición el torneo Sur-Centro, que se disputará en la arena de Rosario del 14 al 17 de febrero y será clasificatorio al Mundial de Croacia.
Apenas dos semanas separan al Beach Handball de su primer desafío internacional del 2026. Tras la medalla plateada -obtenida por las mujeres- y de bronce -por los varones- en el IHF Global Tour disputado en João Pessoa en noviembre, ambas Selecciones volverán a competir en la 4° edición del Sur-Centro.
Quieren ir a su quinto Mundial
Justamente el Balneario La Florida, sede de los Juegos Suramericanos 2022, será el escenario en donde Argentina -además de tener como principal objetivo llegar a su quinto Mundial en ambas ramas- buscará tomarse revancha de la doble medalla plateada ganada en el último Sur-Centro disputado en Asunción 2024.
Rumbo a ese doble objetivo, ambas Selecciones realizarán una semana de entrenamiento a doble turno que servirá para intensificar una preparación que viene estando atravesada por las distintas competencias a nivel nacional durante el verano. Los chicos lo harán del 2 al 6 de febrero y las chicas del 5 al 9.