Handball: Argentina juega la final del torneo Sur-Centro

En las instalaciones del la SDN en Asunción, Paraguay, la selección argentina masculina de Handball superó con contundencia a Chile por 37 a 23 en la cuarta fecha del Sur-Centro de Asunción, en una actuación que ratificó el gran presente del equipo dirigido por Rodolfo Jung.

Con este triunfo, los “Gladiadores” sumaron su cuarta victoria consecutiva y quedaron a un paso de recuperar el título, que en la actualidad tiene a Brasil como bicampeón.

El equipo se fue al descanso arriba 17-7, tras un pasaje clave en el que dejó sin gol a Chile durante varios minutos y lo quebró con un parcial que marcó el rumbo del encuentro en el SND Arena de la capital paraguaya.

En el plano individual, Martín Jung fue el máximo goleador argentino con ocho tantos, en una noche en la que la “Albiceleste” también se apoyó en el rendimiento de Agustín Unzner, elegido MVP, quien aportó cuatro goles y varias asistencias para sostener la intensidad ofensiva.

Además, el arquero Juan Bar completó un buen partido con ocho atajadas y un 32% de efectividad bajo los tres palos.

Con este resultado, Argentina se aseguró llegar a la última jornada con chances concretas de campeonato, aunque en el formato todos contra todos solo podrá consagrarse si vence a Brasil, ya que el conjunto verdeamarelo tiene ventaja en diferencia de gol en caso de empate. En la misma fecha, Brasil goleó a Perú por 66-14.

¿Qué se viene para Argentina Handball?

El cierre del torneo será a pura tensión: Argentina enfrentará a Brasil desde las 20:30 de este sábado, en un nuevo clásico sudamericano por la medalla dorada, con transmisión en vivo de Fox Sports y también por el canal de YouTube de Coscabal. Será el último paso para un equipo que ya aseguró su lugar en el Mundial 2027, pero que ahora quiere coronar el certamen con el título.