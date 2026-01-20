Handball: Argentina debutó con goleada ante Perú en el torneo Sur-Centro y va por Paraguay

El septeto nacional, orientado por Rodolfo Jung, fue contundente ante el equipo de balonmano del Rimac

Handball. Argentina ni se arrugó ante su similar de Perú

La Selección argentina de handball masculina, conocida como Los Gladiadores, tuvo un debut ideal en el Sur-Centro Asunción 2026 y venció con autoridad a Perú por 49-17, en un partido que dominó de principio a fin por la primera fecha del torneo que entrega cuatro plazas para el Mundial 2027.

¿Qué pasó en el balonmano? El equipo nacional, dirigido por Rodolfo Jung, mostró contundencia desde el inicio y se apoyó en su intensidad defensiva y el contrataque para abrir rápidamente la diferencia, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La gran figura del encuentro fue Ramiro Martínez, autor de 12 goles y elegido MVP, en una actuación determinante dentro de un equipo que fue creciendo con el correr de los minutos. Tras un arranque parejo y el 4-2 inicial, Argentina metió un parcial clave de siete tantos consecutivos con Nicolás Bono conduciendo el juego y Martínez como ejecutor principal, para romper el trámite y encaminar el partido.

El primer tiempo cerró 24-10 con rotación en varias posiciones y una ofensiva que siguió encontrando espacios a campo abierto, con aportes importantes de Facundo Cangiani, Lucas Moscariello, Agustín Unzner -en su debut oficial- y Francisco Lombardi.

Ya en el complemento, el dominio argentino se profundizó con el ingreso de Agustín Forlino, que sumó seis atajadas y le dio mayor seguridad al arco, además del control del pivote peruano, una de las pocas vías de daño del rival.