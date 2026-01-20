20 de enero de 2026 - 18:42

Handball: Argentina debutó con goleada ante Perú en el torneo Sur-Centro y va por Paraguay

El septeto nacional, orientado por Rodolfo Jung, fue contundente ante el equipo de balonmano del Rimac

Handball. Los Gladiadores empezaron con el pie derecho

Foto:

CAH Handball
Handball. Argentina ni se arrugó ante su similar de Perú

Foto:

CAH Handball
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección argentina de handball masculina, conocida como Los Gladiadores, tuvo un debut ideal en el Sur-Centro Asunción 2026 y venció con autoridad a Perú por 49-17, en un partido que dominó de principio a fin por la primera fecha del torneo que entrega cuatro plazas para el Mundial 2027.

¿Qué pasó en el balonmano?

El equipo nacional, dirigido por Rodolfo Jung, mostró contundencia desde el inicio y se apoyó en su intensidad defensiva y el contrataque para abrir rápidamente la diferencia, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El primer tiempo cerró 24-10 con rotación en varias posiciones y una ofensiva que siguió encontrando espacios a campo abierto, con aportes importantes de Facundo Cangiani, Lucas Moscariello, Agustín Unzner -en su debut oficial- y Francisco Lombardi.

Ya en el complemento, el dominio argentino se profundizó con el ingreso de Agustín Forlino, que sumó seis atajadas y le dio mayor seguridad al arco, además del control del pivote peruano, una de las pocas vías de daño del rival.

Con el encuentro totalmente controlado, Argentina estiró la ventaja con un parcial demoledor de 20-2 en veinte minutos, alcanzó un máximo de 45-13 y cerró la goleada 49-17 con protagonismo también de Pablo Minguez y los contraataques constantes para sellar una presentación sin fisuras.

En la continuidad del certamen, Los Gladiadores enfrentarán este miércoles a Paraguay, el seleccionado local, desde las 20.30 en el SND Arena de Asunción, con transmisión de Fox Sports y el canal de YouTube de Coscabal.

