Las chicas del Handball de Municipalidad de Maipú son las mejores del año

El equipo femenino de Handball de la Municipalidad de Maipú se convirtió en el mejor del año 2025 al vencer en la final del torneo Clausura a Regatas por 22 a 18, en la categoría Liga de Honor de Amebal.

En el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui de Maipú, las chicas locales, luego de un primer tiempo de 10-9, lograron sacar los 4 goles de ventaja en la última parte del partido. Y así ganaron el torneo Clausura para repetir el título del Apertura y quedarse con el título anual.

También en la jornada del domingo, los varones de la Muni de Maipú no pudieron y el festejo se trasladó a la Municipalidad de Tupungato que ganó la final del Clausura por 29 a 28 (el primer tiempo lo ganaban 14-11). Como los maipucinos ganaron el Apertura, habrá una final anual para definir al campeón 2025.

La Liga de Honor fue dominio de Municipalidad de Maipú durante este año en donde se impuso en los dos torneos disputados y no hizo falta la final anual.

Los 22 goles de las locales estuvieron asi repartidos: Luciana Zafarana 6, Giuliana Zafarana 4, Sofía Manzano 4, Julieta Peletay 3, Agustina Pfoh 3, Romnina Díaz 1, Amparo Benito 1, Sofía De Blasis, Noelia Manzano, Lucía Rejón, Josefina López, Estefanía Montiel, Giuadalupe Olivares y Candela Fara. Estuvieron dirigidas por Gaspar Pona ayudado por Samuel Altamirano y Miguel Jouas.

Los 18 goles de Regatas fueron convertidos por: Araceli Andrades 4, Gianina Reitano 3, Carla Castillo 3, Juliana Andrades 2, Federica Ruiz 2, Celina Rocca 1, Micaela Ríos 1, Ornella Juan 1, María Paz Lella 1, además jugaron: Carla Caniggia, Eva Rodríguez, Valentina Rodríguez, Julia González, Agustina Asevedo, Abriel Jerrera y M.Pilar Castillo dirigidas por Gustavo Moyano secundado por José Gillio.

El Clausura para la Municipalidad de Tupungato

Los tupungatinos con la reincorporación de Martín Maya, que jugó durante un año y medio en Boca Juniors en los torneos de la Federación Metropolitana lograron vencer a la Muni de Maipú por un gol, 29 a 28, con la expectativa del resultado hasta los instantes finales.

Los 29 goles de la Municipalidad de Tupungato: Martín Maya 11, Luciano Leiva 7, Gonzalo Maya 3, Nicolás Manoni 3, Francisco Contino 2, Leonel Insaurralde 1, Pablo Agostinelli 1, Joaquín Luna 1, y también jugaron: Alejo Cecanti, Alejo Mallea, Emiliano Manoni, Frabricio Quiroga, Facundo Espinoza, Máximo Caldero, Tiago Vera y Benicio Palavecino, dirigidos por ruben Maya ayudado por Leandro Díaz y Juan Pablo Villañañe.