El Víctor Legrotaglie colmado y de fiesta en una nueva presentación del Lobo

Los hinchas del Lobo volvieron a colmar el reducto de calle Lencinas, donde Gimnasia está enfrentando a Instituto de Córdoba en un duelo caliente, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Con la necesidad de recuperar la sonrisa, Gimnasia y Esgrima recibe en calle Lencinas recibe a Instituto de Córdoba por la cuarta fechas del Apertura, donde buscará recuperarse de sus dos últimas caídas, tras su regreso a Primera División después de 42 años.

La fiesta en el Parque no se hizo esperar en una noche cálida, donde el "Lobo mi buen amigo"... volvió retumbar en el Victor como el primer día.

Con dos variantes, el equipo dirigido por Ariel Broggi quiere recuperar la sonrisa y darle una victoria a sus hinchas.