8 de febrero de 2026 - 22:47

El Víctor Legrotaglie colmado y de fiesta en una nueva presentación del Lobo

Los hinchas del Lobo volvieron a colmar el reducto de calle Lencinas, donde Gimnasia está enfrentando a Instituto de Córdoba en un duelo caliente, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Como en el debut de local en su presentación en la Liga Profesional, el estadio Víctor Legrotaglie luce colmado.&nbsp;

Como en el debut de local en su presentación en la Liga Profesional, el estadio Víctor Legrotaglie luce colmado. 

Foto:

Walter Caballero
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

En su mejor noche desde que el Lobo debutó en Primera División, Facundo Lencioni volvió a gol frente a un estadio colmado.
Vivo

Gimnasia y Esgrima le gana a Instituto en el Legrotaglie 1 a 0

Por Sergio Faria
Matías Pellegrini, autor de dos goles para Vélez Sarsfield ante Boca Juniors

Triunfazo de Vélez Sarsfield ante Boca Juniors, que sufrió más de la cuenta

Por Redacción Deportes
image

Con la necesidad de recuperar la sonrisa, Gimnasia y Esgrima recibe en calle Lencinas recibe a Instituto de Córdoba por la cuarta fechas del Apertura, donde buscará recuperarse de sus dos últimas caídas, tras su regreso a Primera División después de 42 años.

image
Gimnasia y Esgrima vs Instituto de C&oacute;rdoba

Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba

La fiesta en el Parque no se hizo esperar en una noche cálida, donde el "Lobo mi buen amigo"... volvió retumbar en el Victor como el primer día.

image
Gimnasia y Esgrima vs Instituto de C&oacute;rdoba&nbsp;

Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba

Con dos variantes, el equipo dirigido por Ariel Broggi quiere recuperar la sonrisa y darle una victoria a sus hinchas.

image
Gimnasia y Esgrima vs Instituto de C&oacute;rdoba&nbsp;

Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jordy Caicedo, autor del único tanto para la victoria de Huracán en el clásico

Huracán superó a San Lorenzo y se quedó con el clásico del domingo

Por Redacción Deportes
Natación. Darío Silva se coronó campeón del circuito puntano de Aguas Abiertas.

Natación: Darío Silva fue campeón provincial en el circuito de aguas abiertas en San Luis

Por Gonzalo Tapia
Santiago Montiel, autor del tanto que le dio la victoria a Independiente

Independiente se sacó la mufa y obtuvo su primer triunfo del año

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería francesa Alpíne

Los Test de Fórmula 1 se vienen en Bahrein

Por Gonzalo Tapia