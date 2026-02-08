Independiente se sacó la mufa y obtuvo su primer triunfo del año

Independiente le ganó 1-0 como visitante a Platense, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y consiguió su primer triunfo en el 2026 que además le permite acomodarse en la Zona A. El autor del único gol del encuentro fue el extremo Santiago Montiel, a los 20 minutos del segundo tiempo.
El Calamar, que llegó a este encuentro como uno de los principales animadores de la Zona A, tuvo un gran inicio de partido y en los primeros minutos acechó constantemente el arco defendido por Rodrigo Rey. El Rojo, por su parte, se acomodó con el pasar de los minutos, aunque a ambos equipos les faltó claridad y se fueron al entretiempo con un aburrido empate sin goles.
El gol de Montiel para el triunfo del Rojo:
Ya en la segunda mitad, Independiente salió mucho mejor plantado y comenzó a merecer algo más en el marcador. Así fue como, a los 20 minutos del complemento, Montiel pudo desviar cerca del área chica un cabezazo del delantero paraguayo Gabriel Ávalos para anotar el 1-0 que le dio el triunfo a los dirigidos por Gustavo Quinteros. Tras el tanto de Montiel, el línea cobró offside, pero luego de una rápida revisión en el VAR le terminaron convalidando la anotación.
Este fue el primer triunfo en el Torneo Apertura para Independiente, que había igualado 1-1 en sus tres presentaciones previas, ante Estudiantes de La Plata, Newell´s y Vélez. De esta manera, el Rojo llegó a los seis puntos y se metió en zona de clasificación a los playoffs.
Platense, por su parte, desaprovechó una muy buena oportunidad para terminar la fecha como líder en la Zona A, aunque de todas formas sigue cómodo en puestos de playoffs, ya que había sumado siete puntos en sus primeros tres partidos.
Formaciones de Platense - Independiente:
Platense (0): Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Independiente (1): Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Lautaro Millán, Iván Marcone; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Datos del partido:
Estadio: Ciudad de Vicente López
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Diego Ceballos
Goles: ST: 20' Santiago Montiel (I).
Cambios: ST: 18m. Tomás Nasif por Leonardo Heredia (P), 24m. Ignacio Pussetto por Matías Abaldo (I), 25m. Bautista Merlini por Franco Zapiola y Santiago Dalmasso por Felipe Bussio (P), 35m. Luciano Cabral por Ignacio Malcorra (I), Manuel Tucker por Guido Mainero y Benjamín Bosch por Maximiliano Amarfil (P), 36m. Santiago Arias por Leonardo Godoy (I), 43m. Walter Mazzantti por Santiago Montiel y Sebastián Valdéz por Kevin Lomónaco (I).
Minuto a minuto y estadísticas: