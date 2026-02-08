Independiente se sacó la mufa y obtuvo su primer triunfo del año

El Rojo venció 1 a 0 a Platense en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El único tanto lo convirtió Santiago Montiel.

Independiente le ganó 1-0 como visitante a Platense, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y consiguió su primer triunfo en el 2026 que además le permite acomodarse en la Zona A. El autor del único gol del encuentro fue el extremo Santiago Montiel, a los 20 minutos del segundo tiempo.

El Calamar, que llegó a este encuentro como uno de los principales animadores de la Zona A, tuvo un gran inicio de partido y en los primeros minutos acechó constantemente el arco defendido por Rodrigo Rey. El Rojo, por su parte, se acomodó con el pasar de los minutos, aunque a ambos equipos les faltó claridad y se fueron al entretiempo con un aburrido empate sin goles.

El gol de Montiel para el triunfo del Rojo: Embed SE ABRIÓ EL PARTIDO: Godoy tiró el lateral-centro al área y Santi Montiel estuvo atento para puntear la pelota y marcar el primero de Independiente vs. Platense.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/L85cd0DXVb — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026 Ya en la segunda mitad, Independiente salió mucho mejor plantado y comenzó a merecer algo más en el marcador. Así fue como, a los 20 minutos del complemento, Montiel pudo desviar cerca del área chica un cabezazo del delantero paraguayo Gabriel Ávalos para anotar el 1-0 que le dio el triunfo a los dirigidos por Gustavo Quinteros. Tras el tanto de Montiel, el línea cobró offside, pero luego de una rápida revisión en el VAR le terminaron convalidando la anotación.

Este fue el primer triunfo en el Torneo Apertura para Independiente, que había igualado 1-1 en sus tres presentaciones previas, ante Estudiantes de La Plata, Newell´s y Vélez. De esta manera, el Rojo llegó a los seis puntos y se metió en zona de clasificación a los playoffs.

Platense, por su parte, desaprovechó una muy buena oportunidad para terminar la fecha como líder en la Zona A, aunque de todas formas sigue cómodo en puestos de playoffs, ya que había sumado siete puntos en sus primeros tres partidos.