Cristian Medina se despide de Estudiantes y está cerca de firmar con Botafogo

El mediocampista quedó fuera de la lista para la Libertadores y negocia su pase al club brasileño, mientras desde Estudiantes esperan una definición.

Después de disputar el clásico de La Plata, en el que quedó el sentimiento de que fue su despedida con la camiseta albirroja, Cristian Medina transita un momento de incertidumbre sobre su continuidad en Estudiantes. A pesar de que tanto el jugador y el cuerpo técnico quieren extender el vínculo, una oferta formal de Botafogo puede cambiar la situación.

La exclusión de Medina de la lista de buena fe para la fase clasificatoria de la Copa Libertadores reforzó las dudas sobre su futuro en el Pincha, donde su salida parece cada vez más plausible. Su pase llegó a Estudiantes a través de una compleja estructura financiera en la que un grupo empresario pagó la cláusula de salida de Boca Juniors, y la oferta de Botafogo , vigente hasta el 31 de marzo, mantiene en tensión a los hinchas y al consejo directivo.

image Pese a los intentos de Estudiantes, el futuro de Medina está lejos del club de La Plata Estudiantes intentó igualar la propuesta brasileña y ofrecerle una mejora contractual para que Medina permanezca en el plantel, respaldando su permanencia con la ovación que recibió en los últimos partidos jugados como local. Pero la intención del grupo empresario que maneja al mediocampista parece estar en aceptar la oferta de Brasil, lo que mantiene al volante de 23 años en la antesala de una transferencia que podría resolverse en las próximas semanas.

Además de las implicancias deportivas, en Boca Juniors observan la operación con interés, ya que conservan un porcentaje por derechos de formación de Medina, quien estuvo en el club desde los 10 hasta los 22 años. Ese porcentaje —equivalente al 4,5 % del valor de una futura transferencia al exterior— podría traducirse en ingresos adicionales si la operación se concreta por una cifra similar a la pagada para liberarlo del Xeneize.

image Domínguez, entrenador del León, considera a Medina una pieza clave dentro del armado táctico del equipo. La posibilidad de su salida abre un interrogante en la planificación de la temporada, sumado al sentimiento de la parcialidad pincharrata, que expresó su apoyo durante cada presentación del volante.