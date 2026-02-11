Un ídolo de Boca Juniors, durísimo contra Juan Román Riquelme: "No volvería a trabajar con el"

Uno de los referentes históricos del Xeneize dio detalles de su paso por el club bajo la directiva de Román, y aseguró que no quiere repetirlo.

El exentrenador de Boca Juniors Sebastián Battaglia reveló que le gustaría volver al club pero en otro rol, lejos del banco de los suplentes, además de ser contundente al hablar de Juan Román Riquelme, sobre el cual aseguró que "no volvería a trabajar".

El referente histórico, que fue director técnico de la institución entre 2021 y 2022, expresó su malestar por el presente que atraviesa el Xeneize desde hace algunos años, y mostró su preocupación por ello. “Fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse”, lanzó.

El futbolista más ganador de la historia del club analizó lo que significa jugar en La Bombonera, donde ganar no siempre alcanza para dejar tranquilo al hincha. “Si bien en los partidos de local termina triunfando por lo que significa jugar en La Bombonera, la irregularidad hace que todo entre en duda, que se empiecen a plantear un montón de situaciones”, añadió al respecto.

Battaglia contó intimidades sobre el trato con Juan Román Riquelme: image En una entrevista para el medio Picado TV, Sebastián contó detalles íntimos del día a día con Juan Román Riquelme, y el Consejo de Fútbol. “Yo tenía mis convicciones, mis puntos de vista y los planteaba. Hubo charlas futboleras, no tanto con Román, sino con los muchachos del Consejo. Las charlas siempre estaban. Eso es así y son parte de la institución”, expresó.

Al ser consultado acerca de si volvería a trabajar con Riquelme, lanzó un “no” rotundo y añadió: “No volví a hablar con él. Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto y porque estuvo en la mía cuando lo invité”. Así, quedó claro que la relación entre ambos quedó totalmente cortada.