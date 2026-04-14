14 de abril de 2026 - 12:05

¿Fin de ciclo para Dibu Martínez? El Aston Villa habría elegido a su reemplazante para la próxima temporada

La directiva del club busca reducir su masa salarial y ya inició gestiones por un joven arquero que debutó recientemente en Inglaterra.

El fin de una era: Aston Villa decidió desprenderse del Dibu Martínez en el próximo mercado de pases.

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Por Francisco Moreno

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La directiva ya fijó su atención en James Trafford para ocupar el arco que dejará vacante el marplatense. El joven arquero, actualmente suplente de Gianluigi Donnarumma en el Manchester City, acumuló 14 presencias bajo el mando de Pep Guardiola desde su llegada al club ciudadano en 2025. A pesar de su juventud, ya logró debutar en la Selección de Inglaterra durante la última fecha FIFA de marzo bajo la dirección de Thomas Tuchel.

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James Trafford, arquero del Manchester City.

James Trafford, arquero del Manchester City.

Razones económicas y el peso del salario del Dibu Martínez

La principal motivación del club para buscar la salida de Martínez no es deportiva, sino financiera. El arquero cuenta con uno de los salarios más elevados del plantel que conduce Unai Emery, lo que complica el equilibrio presupuestario de la institución. Por este motivo, los dirigentes han hecho un llamamiento a otros clubes interesados para iniciar negociaciones formales de cara al verano.

El momento elegido para esta transición es particular, ya que se espera que el traspaso se concrete mientras Martínez disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El arquero, que ya había manifestado intenciones de salir el año pasado, vería finalmente cumplido su plan de buscar un nuevo destino profesional tras consolidarse como un referente mundial en su puesto.

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Emiliano Martínez, campeón del mundo, es fundamental en el equipo de Unai Emery.

Emiliano Martínez, campeón del mundo, es fundamental en el equipo de Unai Emery.

Aston Villa y un cierre de temporada con objetivos europeos

Pese a la inminente partida, el Dibu Martínez tiene por delante desafíos cruciales para cerrar su etapa en Inglaterra. El Aston Villa se encuentra actualmente en la cuarta posición de la Premier League con 55 puntos, lugar que le garantiza la clasificación a la próxima Champions League. Además, el equipo está a un paso de las semifinales de la Europa League.

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Este jueves 16 de abril, los villanos enfrentarán al Bologna por la vuelta de los cuartos de final de la competencia europea. Tras la victoria 3 a 1 conseguida en el partido de ida en Italia, el conjunto inglés tiene una oportunidad inmejorable para avanzar. Un posible título internacional coronaría la era de Martínez en el club antes de su despedida definitiva en el mercado de pases.

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