Sin nevadas y con alerta de crisis hídrica: una mendocina cuenta el invierno atípico que atraviesa Utah

Nair Ybáñez vive en una zona donde tradicionalmente nieva en invierno, pero este año no ha precipitado. Mientras gran parte de Estados Unidos se ve azotado por intensas tormentas, en el estado de Utah crece la preocupación por la falta de nieve.

Así está Utah sin nieve en febrero de 2026

Por Noelia González

Estados Unidos atraviesa intensas tormentas de nieve, provocando que millones de personas deban permanecer en sus hogares. Para esta semana, se esperan entre 30 y 60 cm de nieve, fuertes vientos y la interrupción del suministro eléctrico. Sin embargo, hay un estado que, hasta la fecha, ha presentado muy pocas nevadas y este dato, lejos de aliviar, genera una gran preocupación a las autoridades locales.

El estado de Utah, al oeste de Estados Unidos, está viviendo un invierno atípico, ya que presenta acumulación de nieve por debajo del promedio. Este situación es la que vive Nair Ybáñez, una joven mendocina que cuenta cómo se vive la inusual problemática que atraviesa el estado.

Crisis hídrica en Utah: el testimonio de una mendocina

Si bien durante la segunda semana de febrero se vivió una tormenta de nieve, esta no consiguió estabilizar los niveles de agua en la zona, lo que mantiene a Utah en una crisis hídrica. Según explicó Jared Hansen, director de Política Hídrica del distrito, gran parte de enero y principios de febrero fueron inusualmente secos en un punto crítico del invierno: “La mayoría de las estaciones de medición en todo el Estado estaban en mínimos históricos, así que tenemos un déficit bastante grande”, expresó Hansen al medio FOX 13

La mendocina Nair Ybáñez que vive en Utah dialogó con Los Andes y manifestó su preocupación respecto a este fenómeno. “Gradualmente, ha habido menos nieve en invierno. Hace años había mucha nieve, pero ahora no hay nada, apenas si hay algo que se logra ver en las montañas”, expresó.

Por otro lado, la joven manifestó su sorpresa por la acumulación de nieve en sectores donde mayormente no se observaba. “Por ejemplo, Kentucky no es un lugar donde se espera mucha nieve, pero hace unos días hubo una tormenta. La gente del lugar no está preparada para ese tipo de fenómenos, por lo que se tomaron medidas. El gobierno canceló las clases y pidió prepararse para posibles cortes de luz”, comentó la mendocina

Así estaba el estado de Utah en febrero del año pasado, una situación habitual en esa zona de Estados Unidos en esta época del año.

Las autoridades locales afirmaron que las recientes tormentas aumentaron la capa de nieve en Utah, pero sigue muy por debajo de los promedios estacionales típicos. “Tenemos alrededor de 19cm de agua, y normalmente para el 1 o 2 de abril deberíamos tener alrededor de 40 cm”, expresó a Fox 13 Laura Haskell, coordinadora de sequías de la División de Recursos Hídricos de Utah

Por su lado, el gobernador de Utah, Spencer Cox, hizo un llamado a la ciudadanía pidiendo que se revisen cañerías por posibles roturas y que se realice un consumo responsable del agua en los hogares. Además, administradores estatales del agua advirtieron que la baja acumulación de nieve podría intensificar la generación de incendios en algunas zonas.

Fuertes nevadas en varias regiones de Estados Unidos

El gobierno estadounidense declaró la emergencia en los estados de Nueva Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts y partes de Nueva York, donde se estima una acumulación de nieve de hasta 7 centímetros.

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24/02/2026.- Personas caminan por una calle este lunes, en el Lower Manhattan en Nueva York (EE.UU.). Las principales aerolíneas de Estados Unidos anunciaron el incremento gradual de sus operaciones en los aeropuertos del noreste del país, tras un potente temporal histórico que provocó la cancelación de miles de vuelos y paralizó gran parte de la infraestructura de transporte en la región.

Las autoridades informaron que el temporal dejó más de 250.000 hogares y negocios sin energía a lo largo de la costa este, destacándose Massachusetts con 216.000 cortes, especialmente en el condado de Barnstable en Cape Cod. Nueva Jersey y Delaware registraron 19.000 y 15.000 afectados respectivamente.

