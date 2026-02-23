Nueva York, bajo la nieve: 4.200 vuelos cancelados y toque de queda por una violenta tormenta

Nueva York declaró el estado de emergencia y estableció un toque de queda desde las 21.00 de este domingo hasta el mediodía del lunes ante la inminente llegada de una tormenta de nieve considerada especialmente violenta .

El Servicio Meteorológico Nacional prevé acumulaciones de entre 30 y 61 centímetros tanto en la ciudad como en Long Island. La alerta de ventisca también se extiende a otras zonas de la Costa Este, como Boston, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts.

L a tormenta invernal amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos y ya ha obligado a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales. Más de 14 000 vuelos se han visto afectados.

Al menos siete estados (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts) adoptaron medidas extraordinarias ante el denominado “ciclón bomba”, que se intensificará durante la noche del domingo y el lunes.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Boston calificó el fenómeno como una “tormenta potencialmente histórica y destructiva” en una publicación en X. Se anticipan acumulaciones de nieve que podrían paralizar el transporte, con hasta 60 centímetros previstos en la autopista I-95, que conecta la frontera con Canadá y el estado de Florida.

Desde las primeras horas del lunes, la mayoría de los vuelos de entrada y salida de los tres aeropuertos principales de la región de Nueva York fueron cancelados. Ya se han cancelado más de 4.200 vuelos comerciales en los Estados Unidos, según FlightAware.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NWSNewYorkNY/status/2025851766764458157?s=20&partner=&hide_thread=false Intense snow bands are beginning to track northwest over Long Island bringing strong winds and intense snowfall with 2-3 in/hr rates expected. We are nearing the peak of the event and should continue to to see blizzard conditions through at least daybreak. Video: Bellport Marina pic.twitter.com/0mHVoWSBiy — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

Las restricciones en la ciudad

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decretó el estado de emergencia y ordenó la prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AP/status/2025872259722723700?s=20&partner=&hide_thread=false New York Mayor Zohran Mamdani announced a travel ban and NYC's first school snow day since 2019 under blizzard warnings. Read more here: https://t.co/Xp3e9RNGB2 pic.twitter.com/jjXSgASDtb — The Associated Press (@AP) February 23, 2026

La medida busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza ante condiciones de ventisca, baja visibilidad y rápida acumulación de nieve, informó la Alcaldía en un comunicado.

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los servicios sanitarios y aquellos destinados al suministro de alimentos, combustible y material médico, entre otros considerados esenciales.

Las autoridades precisaron que el metro y los autobuses continúan operando, aunque podrían registrar retrasos o modificaciones en función de la evolución del temporal.

Mamdani calificó la tormenta como un fenómeno de gran magnitud y pidió a los residentes permanecer en sus hogares durante las horas más críticas. Advirtió además que el sistema podría situarse entre los diez más intensos que han afectado a la ciudad en su historia.

En paralelo, rige una alerta de marejada ciclónica de entre 60 y 120 centímetros que podría provocar inundaciones costeras moderadas y erosión de playas desde la Bahía de Delaware hasta Cape Cod durante los ciclos de marea alta.