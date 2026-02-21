Entrevista con el baterista de Living Colour: La banda de Nueva York que hizo historia

A veinte años de su primera visita a la Argentina y con su formación original intacta, Living Colour , el grupo que fusionó funk , metal y conciencia social , abre en Mendoza el tramo latinoamericano de una gira que celebra cuatro décadas de trayectoria sin nostalgia ni concesiones.

Desde Hebe Casado hasta los intendentes, referentes de Mendoza convocaron a las urnas: "Es un ratito"

Este domingo, Living Colour se presentará por primera vez en Mendoza , en 23 Ríos Craftbeer, para inaugurar la etapa latinoamericana de su tour aniversario. La banda llega con su alineación histórica: Vernon Reid en guitarra, Corey Glover en voz, Doug Wimbish en bajo y Will Calhoun en batería.

Formados en Nueva York en 1984, irrumpieron a fines de los años ochenta con una combinación poco habitual de funk, heavy metal, hard rock , jazz y elementos de hip hop . Su debut, Vivid (1988), contó con el respaldo de Mick Jagger e incluyó el sencillo Cult of Personality, que ganó el Grammy a Mejor Interpretación Hard Rock en 1990. En 1991 repitieron el premio con Time's Up, un disco más complejo y experimental.

A lo largo de su carrera publicaron seis álbumes de estudio: Vivid (1988), Time’s Up (1990), Stain (1993), Collideøscope (2003), The Chair in the Doorway (2009) y Shade (2017). Cada uno marcó una etapa distinta, con cambios de enfoque sonoro pero sin abandonar la identidad híbrida.

Su primera visita a la Argentina fue en 2006, tras varios años de separación en los noventa. Regresaron en 2017 para presentar Shade, combinando material nuevo con clásicos sin que el repertorio quedara anclado en la nostalgia. La fecha en Mendoza amplía ese recorrido y suma por primera vez a la provincia en su historial local.

Conciencia social en tono de funk

Desde el comienzo, la banda abordó temas vinculados a identidad racial, poder político y desigualdad. En diálogo con el diario español La Vanguardia, Vernon Reid afirmó: “Muchas de las cosas sobre las que cantábamos hace 30 años siguen exactamente igual”. En la misma entrevista sostuvo: “Nosotros éramos simplemente nosotros mismos. Lo raro era que eso pareciera extraño en el rock”.

Doug Wimbish recordó en conversación con el medio mexicano SinEmbargo: “En los 80 el rock estaba bastante segregado, y nosotros éramos una banda de músicos negros tocando un estilo que muchos no asociaban con nosotros”. Corey Glover, en tanto, señaló a TN – La Viola: “Nuestros recitales están cargados de energía. Queremos que el público se olvide por un rato de todo lo que pasa afuera”, y agregó que “la música puede ayudar a entender el lugar que uno ocupa en el mundo”.

Con dos premios Grammy y cuarenta años de actividad sostenida, Living Colour mantiene un lugar singular en la historia del rock contemporáneo: una banda difícil de encasillar, que combinó virtuosismo, cruce de géneros y una mirada crítica sin perder intensidad en vivo.

Embed

En una entrevista de Los Andes con Will Calhoun, baterista de la banda, habló acerca de los inicios, de lo que implica celebrar cuatro décadas y del legado que dejan sus canciones.

¿Cómo se siente mirar hacia atrás cuatro décadas de música y seguir tocando con la misma intensidad?

Es un honor y un placer estar aquí en Sudamérica celebrando estos 40 años de música. No parecen 40 años, sin embargo estamos encantados de estar de regreso y tocando esta música. Sudamérica ha sido muy amable con Living Colour desde la primera vez que llegamos para tocar en Hollywood Rock en 1992. Estábamos esperando esta gira desde hace semanas. Estamos todos encantados de estar aquí.

Living Colour es conocida por mezclar rock con funk, jazz, punk y hip-hop. ¿Cómo desarrollaron ese sonido único en los años 80?

La combinación de sonidos surgió de vivir en la ciudad de Nueva York. En los años 80 tuvimos un Renacimiento cultural muy interesante. El hip-hop, el graffiti, el jazz de vanguardia, el punk, Basquiat, el funk, el rock, el rap, Keith Haring, la poesía spoken word, el resurgimiento de Malcolm X y mucho más se convirtieron en el nuevo mainstream. Living Colour estaba justo en medio de todo eso. La política, la música y el estilo de vida se mezclaban e inspiraban nuestra música. No teníamos una fórmula para formular nuestro sonido, simplemente mezclábamos todas las ideas. Tocar frente al público en CBGB también fue muy útil para desarrollar nuestro sonido.

Los álbumes que hicieron historia

Su álbum debut Vivid y la canción “Cult of Personality” cambiaron la manera en que muchas personas ven el rock. ¿Esperaban ese impacto cuando la escribieron por primera vez?

No esperábamos el impacto de “Cult of Personality” en el rock. Nuestro papel era mantenernos honestos con nosotros mismos mientras nos subíamos al escenario, como lo hicieron nuestros ancestros como Little Richard, Jimi Hendrix, Big Mama Thornton y Chuck Berry.

¿Cómo fue esa experiencia de contar con el apoyo de Mick Jagger en sus comienzos?

Todo comenzó con Vernon Reid grabando algunas pistas de guitarra en el disco de Mick Jagger. Mick Jagger estaba en Nueva York trabajando en el álbum Primitive Cool. Luego vino a vernos a CBGB’s y quedó muy impresionado con la banda. Se ofreció a producir dos canciones para nosotros, “Glamour Boys” y “Which Way to America”. Esas canciones terminaron en el álbum Vivid. Trabajar con Mick Jagger en el estudio fue fantástico. Hizo un gran trabajo produciendo esos temas y ofreciendo consejos sobre los arreglos de esas dos canciones. También tocó la armónica en la canción “Broken Hearts” del álbum Vivid. Toda la experiencia fue una bendición.

Living Colour La banda se forjó en Nueva York, en una época convulsiva y de grandes cambios. Eze Tuma Comunicación

Living Colour se formó en Nueva York en un momento de grandes cambios musicales. ¿Cómo influyó la ciudad en su sonido y su visión?

La ciudad de Nueva York no solo es responsable del sonido de Living Colour, sino también de nuestras personalidades. Se la llama la ciudad más grande del mundo por muchas razones. Muchas culturas, sonidos, comidas, idiomas y arte existen en la ciudad que nunca se apaga. Crecer en la ciudad de Nueva York, ver tantas películas increíbles, conciertos en vivo, obras de teatro, asistir a marchas y simplemente crecer en nuestros barrios nos convierte en individuos muy únicos. El sonido de Living Colour es un reflejo de nuestras vidas en la ciudad de Nueva York.

Fueron pioneros en romper barreras raciales y de género dentro del rock. ¿Qué desafíos enfrentaron al principio y ven esos desafíos hoy en la industria musical?

Los desafíos que vimos fueron el racismo típico, el miedo y complejos que ya existían desde afuera. Y algunas personas que no querían saber ni escuchar la verdad. Hemos representado la verdad. Había barreras, sin embargo nuestros abuelos y padres enfrentaron barreras más difíciles que las que nosotros tuvimos que enfrentar. Solo tuvimos éxito siendo fieles a nosotros mismos. En la música actual la tecnología ha cambiado el panorama. La IA, las compañías discográficas que están desapareciendo, junto con las tiendas de discos y los cambios en la radio han hecho que nuestro camino sea más desafiante en ocasiones. Sin embargo, la tecnología también ha proporcionado una vía para conectarnos directamente con nuestros fans. Hay nuevos desafíos cada día en el negocio de la música. Sin embargo, Living Colour tiene una existencia muy especial en la industria musical. Continuaremos enfrentando nuevos desafíos, sin embargo afortunadamente tenemos una gran base de fans. Eso nos permite venir a Sudamérica a tocar esta música. Para que la banda avance, es muy importante que abracemos la nueva tecnología mientras también mantenemos nuestra integridad original.

Living Colour Living Colour. Eze Tuma Comunicación

Al mirar el setlist de esta gira, ¿Cómo deciden qué canciones representan su legado y cuáles representan su presente?

Esa es una pregunta muy interesante. Actualmente estamos trabajando en música nueva, aunque todavía no hemos interpretado nada de eso en vivo. El setlist se basa en presentar 40 años de música de más de cinco grabaciones. El setlist cuenta la historia de la banda.

El pasado y el presente de la banda

¿Cómo ha evolucionado su dinámica creativa como banda a lo largo de los años? ¿Discuten más, confían más entre ustedes o simplemente se conocen demasiado bien ahora?

Sí, nuestra dinámica como banda ha evolucionado con los años. Entre tocar la música de Living Colour y nuestros proyectos externos, todos siempre traen ideas frescas a la mesa. La confianza es una parte muy importante para tocar música con honestidad, y ciertamente confiamos unos en otros cuando se trata de la música.

Pasaron por una separación a mediados de los 90 y luego se reunieron en los 2000. ¿Qué cambió en ustedes como músicos y como personas cuando volvieron a juntarse?

Los cambios que llegaron después de la separación todavía están con nosotros. La lección más importante de esa experiencia es el tiempo, y lo que haces con él, y lo que significa para ti. Hubo algunos cambios menores, sin embargo básicamente todos, en mi opinión, miramos la oportunidad de tocar esta música de una manera diferente. Creo que la banda suena tan bien y a menudo mejor que hace años.