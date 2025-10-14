FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina y anticipó una inflación más elevada

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) empeoró sus pronósticos para la Argentina, al estimar un menor crecimiento para este año, con una mejora de la actividad del 4,5 %, y una mayor inflación , con una variación anual del 41,3%. En 2026, el IPC también iría al alza, respecto a lo antes planteado.

"Excelentes noticias": la directora del FMI se sumó a la celebración por el swap de EE.UU. con Argentina

Las previsiones del organismo implican un recorte de las proyecciones trazadas en el último reporte en abril pasado, cuando esperaba un avance del PBI del 5,5% y la estimación inflacionaria era de 35,9%.

Así, el nuevo informe refleja una merma en el crecimiento económico de un punto porcentual por debajo de la esperada en abril y una inflación 5,4 puntos porcentuales por encima del pronóstico previo, lo que exhibe una nueva aceleración.

En cuanto a las perspectivas compartidas para la Argentina en 2026, el organismo espera que siga el crecimiento de la actividad, al estimar un avance del 4%, medio punto porcentual menos de la proyección previa y que siga la desaceleración de la variación de precios, previendo un alza del 16,4%. No obstante, esta cifra es dos puntos porcentuales más que el reporte pasado.

Al comparar los cálculos con las previsiones del Gobierno, explicitadas en el proyecto de Presupuesto 2026, se observan diferencias, ya que los números presentados por el oficialismo son más optimistas previendo que el PBI crezca 5% en 2026 y la inflación llegue al 10%.

NUEVO: FMI pronostica desaceleración del crecimiento mundial de 3,3% en 2024 a 3,2% en 2025. La economía mundial permaneció sólida en el primer semestre, pero hay señales de leve desaceleración, evidenciando las presiones del aumento de los aranceles. https://t.co/XrflPDW89H pic.twitter.com/EhNcufyEKY

Con respecto al nivel de desempleo en la Argentina, el FMI también subió sus previsiones, previendo que alcance 7,5% a fin de año, cuando en abril estimaba que llegue a 6,3%. Mientras que para 2026 proyecta que la desocupación estará en 6,6%, lo que implica 0,6 puntos más que en el pronóstico previo.

El informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), que el Fondo presentó en Washington, estimó una leve mejora del crecimiento a nivel global previendo un alza del PBI mundial de 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026. En tanto que espera que la inflación general disminuya a 4,3% en 2025 y a 3,6% en 2026.

Por qué empeoraron las previsiones del FMI sobre Argentina

En este sentido, el organismo planteó que dichas previsiones de la actividad económica apenas se modificaron desde el último informe “reflejando una adaptación gradual a las tensiones comerciales, pero se encuentra decididamente por debajo del promedio prepandemia, de 3,7%”.

Además remarcó que “la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo elevada en ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos entre los socios comerciales, y cuando la atención comienza a desviarse del nivel final de los aranceles a su impacto en los precios, la inversión y el consumo”.

Sin embargo, consideró que “hasta la fecha, las medidas comerciales más proteccionistas han tenido un impacto limitado en la actividad económica y los precios”.