El optimista comentario de Milei: "Nos van a salir los dólares por las orejas"

En el día de hoy, el presidente Javier Milei aseguró que, gracias al rumbo económico de su Gobierno, a los argentinos les “van a salir los dólares por las orejas”.

Alberto Fernández apuntó contra Milei tras el apoyo de EEUU: "Lamento que el presidente sea un idiota"

El mandatario expreso que si bien “El crecimiento económico no es algo instantáneo", Argentina vivirá una "avalancha de dólares".

"Con la minería, el oro, el litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, el petróleo, el gas y el campo, va a haber una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares por las orejas”, expresó.

En diálogo con un medio radial porteño, Milei se refirió al viaje previsto para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington. Señaló que abordarán “multiples temas” y aseguró que la alianza con Estados Unidos e Israel es clave.

El mandatario también señaló que el apoyo a la Argentina por parte de la administración de Trump “es fruto de la visión geopolítica” de Washington “que ha decidido liderar el continente y define a Argentina como un aliado”.

reunion milei trump El presidente Javier Milei junto a Donald Trump en Nueva York EFE

Milei sostuvo que los acuerdos con Washington implican que “la Argentina no va a tener problemas de liquidez”. Por lo tanto, “si el mercado no acompaña a la Argentina va a contar con el apoyo de Estados Unidos”.

“Los ‘kukas’ decían que era humo, pero ahí está el tema del swap y todas las herramientas a disposición”, agregó.

“Miss Tobillera” el adjetivo con el que calificó a Cristina Kirchner

Milei arremetió contra el kirchnerismo, acusándolo de querer llevar al pais “a la Unión Soviética de 1917”, y calificó a Cristina Kirchner como “Miss Tobillera”, y aseguró que en caso de perder las elecciones su política económica “no se mueve un ápice”.

El mandatario insistió en que en su gestión “Estábamos siendo torpedeados por la franquicia local del Socialismo del Siglo XXI’”, dijo aludiendo lo que definió como “el kirchnerismo y sus aliados” y explicó que “Estados Unidos lo percibió y salió en salió en apoyo de la Argentina”.

En su dura crítica, dijo que “el Premio Nobel de la paz para María Corina Machado es un sopapo fenomenal” para ese espacio opositor, porque implica “enrostrarles que ellos apoyan una dictadura con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo”. Y enfatizó :“La condenada ‘Miss Tobillera (por Cristina Kirchner), condecoró a (Nicolás) Maduro con la orden del General San Martín. A un narcoterrorista, eso apoya el kirchnerismo, porque no condenan una dictadura si son amigos de ellos”.

Sobre las elecciones

Sobre las elecciones del próximo 26 de octubre, Milei advirtió que, en caso de que el oficialismo sea derrotado, la política económica del Gobierno “no se mueve un ápice”.“No voy a cambiar la política porque la dirección es la correcta. No vamos a abandonar el equilibrio fiscal de ninguna manera”continuó .

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tambien fue cuestinado por el presidente quien cuestionó la “precaria formación económica y no sabe de equilibrio fiscal”.

El mandatario también profundizó sus críticas al kirchnerismo: “Están apoyando un narco estado que se mete en los países, les manda espías y hace acciones terroristas, y no los condenan porque son socios en el ‘Socialismo del siglo 21’ esta idea que lanzó (Hugo) Chávez y hoy sigue Nicolás Maduro”.

Milei sostuvo que la ética de la oposición está comprometida: “Nosotros tenemos un compromiso con la honestidad y ellos están más sucios que una papa, han sido el movimiento más corrupto de la historia con su líder condenada, son lo peor que le pasó a la Argentina”, expresó y sostuvo que “por los mismos puntos que cuestionaban a (el ex candidato José Luis) Espert ellos deberían bajar toda su lista”.

Según el mandatario, la oposición “solo busca destruir, la única propuesta que tienen es parar a Milei, romper todo lo que hacemos, indultar a la condenada y hacer una reforma agraria. Quieren ser la Unión Soviética de 1917”, recalcó.