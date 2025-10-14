Tras la suspensión de la reunión a solas, Trump y Milei están reunidos con sus equipos

El presidente Javier Milei se reunirá este martes en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump , luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana.

Hamás liberó a los 20 rehenes vivos en Gaza y ya están en Israel: hay tres argentinos

El mandatario partió cerca de las 15.15 del lunes con destino a Washington DC, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo , y de Seguridad, Patricia Bullrich , y el titular del Banco Central, Santiago Bausili .

El avión presidencial de Milei tocó tierra pasada la medianoche en la base Andrews, en las afueras de la capital estadounidense.

Milei y la delegación pasaron la noche en la Blair House , la histórica mansión de huéspedes del presidente de Estados Unidos, situada frente a la Casa Blanca.

En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein , el embajador argentino, Alejandro “Alec” Oxenford , y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Se suspendió la reunión a solas entre Trump y Milei

Se esperaba una audiencia a solas entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca a las 14 h de hoy, pero Milei se quedó sin esa reunión.

Según trascendió, la Casa Blanca suspendió el encuentro bilateral con Milei en el despacho presidencial y ambos mandatarios irán directamente al almuerzo con los equipos de gobierno que estaba programado para después de la reunión.

Los periodistas se enteraron de la decisión cuando ingresaron a la sede del Gobierno de Estados Unidos. Estaba previsto que Trump y Milei mantengan una reunión a solas de 15 minutos. De allí se esperaba una foto desde la oficina de los presidentes estadounidenses.

Trump llegó desde Medio Oriente

El presidente Donald Trump llegó este martes en horas de la madrugada a Washington luego de un fugaz viaje a Israel y Egipto por el acuerdo de paz en Medio Oriente. Por la tarde, ambos mandatarios participarán del homenaje a Charlie Kirk.

Según fuentes citadas por Clarín, en la reunión hablarán "de lo que pasó ayer en Oriente Medio, es el tema del día". Además, tratarán los detalles del swap de US$20.000 millones que el Tesoro estadounidense puso en marcha para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina.

"Habrá gestos y más respaldos. La reunión será el corolario de lo que ocurrió en Nueva York, que fue espectacular. Todo se va a concentrar en los anuncios que tuvimos", sumó la fuente.

Milei culminará la agenda en la noche con un vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina junto a su delegación.

Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent en Casa Rosada Fotografía cedida por la presidencia de Argentina del mandatario, Javier Milei (d), saludando al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent (i), este lunes, en la Casa Rosada en Buenos Aires (Argentina). Bessent reafirmó el “pleno apoyo” de su país a las “audaces reformas” del presidente argentino, Javier Milei, a quien felicitó por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE/ Presidencia de Argentina

El elogio de Milei a Trump por el acuerdo de paz

Precisamente, este lunes Milei tuiteó para elogiar a su par de Estados Unidos, luego de que el grupo Hamas liberara 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego en Medio Oriente.

Milei destacó "extraordinario liderazgo" y "coraje para poner fin a la guerra" del presidente Donald Trump.

"También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz", agregó Milei.

Y finalizó: "Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".