Histórico acuerdo de paz: con Trump a la cabeza, se firmó el acuerdo de cese al fuego en Gaza

El presidente de Egipto junto al de Estados Unidos firmaron el acuerdo en Egipto. La cumbre busca el fin de la guerra en la Franja de Gaza.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi (izq.), y el presidente estadounidense, Donald Trump (der.), asisten a la ceremonia de firma de la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm el-Sheij.

Foto:

EFE/EPA/YOAN VALAT / POOL
Por Redacción Mundo

La ceremonia de firma del acuerdo de cese al fuego alcanzado recientemente entre Israel y Hamas se llevó a cabo este lunes en Sharm el-Sheikh, Egipto en el marco de una cumbre copresidida por el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que participaron líderes de más de 20 países, así como de organizaciones regionales e internacionales.

La cumbre discutirá el fin de la guerra en la Franja de Gaza, la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el inicio de una nueva fase de seguridad y estabilidad regional, según la presidencia egipcia.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el viernes, luego de tres días de intensas negociaciones en Sharm el-Sheij entre ambas partes, con la mediación de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos.

La primera fase del plan incluye la retirada de las tropas israelíes de la ciudad de Gaza, Rafah, Khan Younis y el norte, la apertura de cinco cruces para la ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes y prisioneros.

Hamás anunció ese mismo día la entrega de los 20 rehenes vivos restantes, capturados durante el ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Mientras tanto, las autoridades israelíes comenzaron a liberar a casi 2.000 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de intercambio.

