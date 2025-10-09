9 de octubre de 2025 - 11:10

Milei como el perro faldero de Trump: quién es el artista que causó revuelo en el Museo de Cera

En Madrid, Nicolás Miranda hizo una intervención que se hizo viral. Además de Milei, figura Benjamin Netanyahu como Chucky.

El artista chileno Nicolás Miranda realizó una breve pero provocadora intervención en el Museo de Cera de Madrid, donde colocó una serie de figuras políticas en la escenografía del Despacho Oval de la Casa Blanca. La que más llamó la atención fue la de Javier Milei como el perro faldero de Donald Trump.

La acción, titulada "Child’s Play" (el nombre original de la franquicia de Chucky), duró apenas media hora el martes y fue retirada poco después, indicó la agencia EFE.

El panorama era pintoresco: Trump con traje y corbata roja y Melania en vestido blanco, rodeados de Benjamin Netanyahu (primer ministro de Israel) con la ropa de Chucky sentado en la silla presidencial; Milei ladrando a los pies del presidente estadounidense y a sus costados tres ratas: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal.

“Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas y mezclarlas con cuestiones globales, como el genocidio en Gaza”, explicó Miranda a EFE.

El artista ingresó al museo el martes por la tarde acompañado de colaboradores, con las figuras escondidas en mochilas y bolsos. Las instaló discretamente, registró fotografías y videos, y luego desmontó toda la escena para retirarse sin inconvenientes. Según detalló, el montaje fue sencillo y planificado durante meses: “Fue refácil". Acudió varias veces, ubicó las cámaras, los momentos con menos gente y la logística para meter las figuras.

Miranda señaló que su intención fue crear un “retablo de ultraderecha” y subrayó: “A mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones. Evito el panfleto, me interesa mostrar la paradoja y las contradicciones del sistema”.

Esa parte del museo, que representa el Despacho Oval, tiene al lado una figura de Mary Poppins, un Gandhi y una representación de la última cena.

"A partir de esa ensalada yo ya puedo operar similar, entonces, puedo poner a estos personajes de la derecha desde una mirada bizarra cinematográfica, que en el fondo se remite a la cuestión de sociedad del espectáculo", señaló el artista trasandino.

Por su parte, el Museo de Cera se desvinculó de la intervención y aclaró que no formó parte de ninguna muestra oficial.

No es la primera vez que Miranda genera polémica: en 2022 instaló una escultura a tamaño real del rey emérito Juan Carlos apuntando con un rifle a la emblemática estatua del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol.

