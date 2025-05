El mal momento de Luciana Elbusto tras blanquear que fue amante de Diego Brancatelli

La periodista trabaja en Ispa, programa que conduce junto a Diego Suárez por NetTV , donde no tomaron bien que ella haya hecho entrevistas con todos los canales y programas de televisión . Fue desde la gerencia de ese canal que decidieron que Elbusto no asista a su trabajo, hasta nuevo aviso, como llamado de atención.

Luciana Elbusto fue suspendida en su trabajo

En LAM, el conductor Diego Suárez contó que no fue una decisión de él, sino de la gerencia. “Yo no no la suspendí... no tomo decisiones en cuánto a lo artístico”, afirmó el conductor del ciclo y siguió: “Ella recibió un mensaje de él (gerente), a mí me lo comunicaron para que lo sepa... lamento mucho la situación que estamos pasando ahora con Luciana porque son decisiones que son del canal”.