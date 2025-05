Luciana Elbusto confirmó su relación extramatrimonial con Diego Brancatelli: qué dijo y cuándo comenzó

En medio del escándalo que se desató por la relación extramatrimonial entre Elbusto y Brancatelli , la periodista rompió el silencio porque de su parte " no tiene nada que ocultar ". Esta es la razón por la que explicó que la relación entre ellos “empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”.

“No me molesta que se hable, pero me interesa que se diga la verdad. No somos una pareja escondida ni estamos jugando a las escondidas con nadie. Lo que pasa entre nosotros es natural, maduro y desde un lugar de respeto”, sentenció.