Darío Barassi contó cómo fue su primera vez en una cancha de fútbol: "Venden pochoclos"

La particular experiencia de Darío Barassi

A través de videos en su cuenta de Instagram, Barassi compartió con asombro cada detalle. “Nos trajeron a la cancha. En la vida. ¿Qué hacemos nosotros?”, se preguntó, y no tardó en dejar claro que no sabía bien cómo comportarse en ese entorno. River salió a la cancha y el conductor se sintió superado por el ambiente: “¡Wow! Ya me sorprendía todo. Cantan todo el tiempo, yo no sé una pu… canción. Cuando escuché que decían River, yo decía River, me di cuenta de que yo movía los dos brazos y no me di cuenta de que solo se mueve uno”.