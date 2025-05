Atento River Plate: Matías Almeyda fue despedido en Grecia y podría ser DT de Monterrey

Inclusive, hace poco el propio DT tuvo que salir a poner paños fríos a la situación, mientras dirigía a los griegos: "Para México: llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos cinco títulos. Queda algo. Lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK. No miento, en años anteriores he recibido ofertas de otros clubes. La gerencia se enteró primero. No voy de atrás. Así es como opero. Así que ahora mismo no tengo ninguna sugerencia de nadie. Si Dios quiere, seré el entrenador del AEK durante mucho tiempo", aseguró.