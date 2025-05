La renovación que se viene en Boca: la lista negra comenzó a llenarse

La clasificación por penales a cuartos de final del Apertura de la Liga Profesional no alcanzó para alivianar el descontento de los hinchas de Boca en relación a su plantel. Por eso mismo, y pensando en revertir esa mala imagen, ya se vislumbran algunas posibles salidas. La renovación está en marcha y parece imparable.

Chiquito se iría de Boca en caso de no recuperar el arco

Según trascendió, Chiquito no estaría conforme con que Agustín Marchesín siga siendo el arquero titular, y en caso de no recuperar el puesto comenzaría a escuchar ofertas . Inclusive, ya se lo menciona como una de las posibles incorporaciones del Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto en el mercado de invierno, seis meses antes del final de su contrato con Boca.

Marcos Rojo y Frank Fabra, dos que se vislumbran afuera:

La defensa también puede sufrir grandes cambios. En este caso, Marcos Rojo parece cumplir todos los requisitos para una despedida. Habiendo sido la cara de muchos procesos que no llegaron a buen puerto, polémico por sus grandes períodos de inactividad (jugó menos de la mitad de los partidos desde que llegó al club), y con declaraciones que no cayeron bien, el zaguero tiene todos los números para ser parte de la renovación, y sus charlas para extender contrato todavía no empiezan.