San Martín y una goleada que hace eco en la historia del fútbol mendocino

Hay jornadas que no pasan desapercibidas, partidos que se convierten en capítulo y resultado que entra directo en los libros. Este fin de semana, Atlético San Martín firmó una de esas páginas memorables al aplastar a Universitario por un imponente 13 a 0, un marcador que remite inevitablemente a otras tardes de goles en el fútbol de Mendoza.

El León no tuvo piedad y desató una tormenta de goles en su casa. Pablo Coria y Diego González, cada uno con un hat-trick, fueron las figuras de un equipo que no frenó ni cuando el resultado ya estaba definido. Franco Calderón, con un doblete, se sumó a la fiesta, que también tuvo festejos de Valentín Mercado, Lorenzo Poblete, Laureano Molina, Franco Mashad y Adrián Collera. Un vendaval ofensivo que hace tiempo no se veía en la región.