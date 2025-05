Video: explotó La Bombonera e insultó a la comisión y jugadores de Boca

Un ex jugador de fútbol italiano dirigiría a Boca Juniors

La segunda parte siguió en la misma tónica. De a poco, subió la temperatura y sobre el cierre llegaron cánticos mucho más agresivos: el famoso "Jugadores la concha de su madre" y el durísimo "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Sin embargo, el punto de mayor tensión llegó cuando terminaron los 90 minutos .

Y más allá del enojo con todo el equipo y con la Comisión (sic), hubo tres jugadores apuntados a lo largo de todo el partido. Marcos Rojo, Tomás Belmonte y Alan Velasco, los tres silbados al momento del anuncio de los equipos y los últimos dos, al salir reemplazados sobre el final del encuentro.

Al capitán, que otra vez marcó su tiro desde los 12 pasos en una definición (lleva 9 de 9), le facturan, no solo sus desafortunadas declaraciones posteriores a la derrota en el superclásico, de las que se retractó, sino también una larga serie de lesiones y ausencias que se suman a que es uno de los grandes referentes de un equipo que por segundo año consecutivo no juega Copa Libertadores. Su relación con la gente ha tenido varios vaivenes y no parece haber sufrido un quiebre definitivo. El penal convertido lo salvó de una reprobación mayor.

Otro silbado fue Belmonte, específicamente por su nivel futbolístico. El ex-Lanús no está entre los favoritos de la gente, pero tampoco ha tenido un rendimiento significativamente más inferior que el de sus compañeros en estos últimos partidos. De todos modos, también pareciera tener crédito abierto.

Por último, un caso particual: Alan Velasco. El refuerzo de los 10 millones de dólares quedó en la mira por haber fallado el último penal de la serie ante Alianza Lima que dejó a Boca afuera de la Copa Libertadores en la Fase 2. Además, no tuvo grandes partidos y, por ahora, futbolísticamente está definitivamente en deuda.