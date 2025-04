Se viralizó un video con la reacción de Frank Fabra tras no haber sido citado en Boca

El colombiano Frank Fabra atraviesa un momento complejo en Boca donde, una vez más, no fue convocado por el entrenador Fernando Gago. Su reacción se conoció a través de su hijo Derec, quien sentenció que su papá estaba “triste” en un video publicado por el propio jugador en sus redes sociales.

En medio de su difícil presente, el colombiano compartió un video grabado dentro de su vehículo y publicado en redes sociales donde se lo ve junto a su hijo Derec, quien notó el desánimo de su padre y expresó con inocencia: “ Voy a consentir a mi papá porque está triste y no lo concentraron para el partido ”. Posteriormente, el niño se acercó y le dio un beso en la mejilla a su padre, quien sonrió y Derec expresó: “ Así me gusta, que mi papá sea feliz ”.

El periodista Augusto César fue crítico de Frank Fabra: " Escenario de fin de ciclo"

Frank Fabra Frank Fabra podría irse de Boca, según rumores

A través de su cuenta de X, el periodista encargado de la cobertura del día a día de Boca Juniors hizo un resumen de la situación actual del defensor, y dio a entender que se irá del club este año.

"Frank Fabra se quedó afuera de la convocatoria por sexta vez consecutiva (Central, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Newell´s, Barracas y Belgrano). Séptima vez seguida que no va ni al banco (convocado Vs Alianza pero afuera de los suplentes). Décima vez en el año que no forma parte de la lista de Gago. Solo fue titular un partido en este 2025 (Argentinos). Entró solo 2 veces (Argentino Monte Maiz y Racing)", puntualizó.

Además, aseguró que debido a su bajo nivel, podría darse rápidamente su salida. "Con Martinez también le costó jugar. Aunque Gago habló de “muy buenas 3 semanas de entrenamiento y que lo felicitó”, otra vez afuera. Contrato hasta diciembre. Escenario de fin de ciclo. Digan lo que digan", cerró.