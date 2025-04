La contundente respuesta de Carlos Palacios a Jorge Rial tras ser acusado de "borracho y adicto"

El periodista Jorge Rial acusó al jugador de Boca , Carlos Palacios, como "borracho y adicto”, algo que no pasó desapercibido para ningún hincha del cuadro porteño ni tampoco para el entorno del propio futbolista, quien decidió trasladarse a sus redes sociales para postear una foto a modo de respuesta.

333332545485747222.jpg

La canción que adorna su publicación en historias se llama “Contando los billetes” y posee una particular letra: “Si me toca morir con los míos, muero. Un guerrero soy y no lo digo por el dinero. A lo llanero, los últimos pasaremos a ser los primeros, estoy bendecido, gracias a Dios”.