El dolor de Luciana Elbusto al reaccionar al posteo de Cecilia Insinga: "Traté de callarme"

El conflicto entre Diego Brancatelli , su esposa Cecilia Insinga y Luciana Elbusto sumó un nuevo capítulo luego de que esta última confirmara públicamente los rumores sobre su vínculo con el periodista. Elbusto no solo admitió la relación, sino que aseguró que no se trató de un hecho aislado, sino de un vínculo que se extendió por cinco años .

Además, explicó que habían acordado no hablar del tema en público. Sin embargo, consideró que ese silencio la dejaba expuesta: “Los tres habíamos decidido no hablar y que el tema se corte, pero ¿qué pasaba? Si ellos no hablan, yo trabajo en el medio, en el ambiente, y es a quien buscan ustedes. Yo sentía que a mí nadie me cuidaba”.