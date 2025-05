El furioso descargo de Diego Brancatelli en "Argenzuela" tras las declaraciones de Luciana Elbusto

Diego Brancatelli se cansó del asecho de la prensa y decidió hablar en "Argenzuela", el programa que conduce Jorge Rial por C5N, donde él es panelista. El periodista se mostró molesto por las dimensiones que tomó el tema, luego de que Luciana Elbusto blanqueó que fue su amante por años.

El hecho de que la periodista de Paparazzi decidió confirmar que tuvo una relación extramatrimonial con Brancatelli, mientras él estaba casado con Cecilia Insinga, provocó que la prensa lo persiga para tener su palabra. Sin embargo él se niega a hablar, pero fue contundente en el programa en el que trabaja con sus declaraciones.

“Prometí en casa no hablar más del tema, sé que no quieren que siga, pero también es cierto que hace diez días vengo siendo el centro de una escena incómoda, fea, triste, de la que soy responsable y me hago cargo, pero que está rodeada de una maldad y de una perversidad nunca antes vista”, señaló al comienzo de su descargo.

diego-brancatelli-y-luciana-elbusto-instagram-gossipeame-.avif Diego Brancatelli pidió que cuiden a su familia y a su esposa, Cecilia Insinga Luego, expresó qué es lo que más le molesta de esta situación: “Estoy harto, no sé cómo pedirlo ya. ¡Dejen de mostrar imágenes de mis hijos! Tienen 6 y 9 años, van al colegio, tienen una vida. No merecen estar metidos en esto”, exigió. “Está mal hablar del tema, ya está, ya se sabe todo. Hay familias atrás que sufren. Después se replantean el periodismo, pero esto está mal”, subrayó.

Además, se refirió a su esposa, la periodista de TN Cecilia Insinga. "No eligió ser parte de esto y no tiene nada que ver", dijo sobre su esposa y añadió: "Hablen de mí, digan lo que quieran, pero no pongan fotos ni imágenes de gente que no tiene nada que ver. Basta".