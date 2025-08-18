Javier Milei suspendió el acto que iba a encabezar este martes: "Sistema meteorológico adverso"

Este lunes, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei debió reprogramar la actividad que tenía prevista para mañana en Junín, provincia de Buenos Aires. La medida se tomó por razones de seguridad, en base a un informe sobre las adversas condiciones climáticas que provocará la ciclogénesis en la región.
Un informe técnico de la Agrupación Aérea Presidencial advirtió que los aeródromos de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea con mal tiempo. A la vez justificaron que no cuentan con cartas de aproximación por instrumentos.
Javier Milei reprogramó su acto en Junín, Buenos Aires
Javier Milei reprogramó su acto en Junín, Buenos Aires.
X / @OPRArgentina
Riesgos de vuelo
El reporte está dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo de la Defensa. En el escrito se detallan los motivos por los cuales no era posible garantizar la seguridad del traslado del mandatario.
El comunicado oficial de Presidencia puntualizó que se esperan lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a los 55 km/h. De esta manera, confirmaron la recomendación de los organismos de custodia del mandatario.