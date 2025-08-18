Javier Milei suspendió el acto que iba a encabezar este martes: "Sistema meteorológico adverso"

Desde la Oficina del Presidente anunciaron la reprogramación por fuertes lluvias y ráfagas. El informe meteorológico.

Este lunes, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei debió reprogramar la actividad que tenía prevista para mañana en Junín, provincia de Buenos Aires. La medida se tomó por razones de seguridad, en base a un informe sobre las adversas condiciones climáticas que provocará la ciclogénesis en la región.

Un informe técnico de la Agrupación Aérea Presidencial advirtió que los aeródromos de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea con mal tiempo. A la vez justificaron que no cuentan con cartas de aproximación por instrumentos.

Un informe técnico de la Agrupación Aérea Presidencial advirtió que los aeródromos de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea con mal tiempo. A la vez justificaron que no cuentan con cartas de aproximación por instrumentos.

Riesgos de vuelo El reporte está dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo de la Defensa. En el escrito se detallan los motivos por los cuales no era posible garantizar la seguridad del traslado del mandatario.

Condiciones climáticas: el pronóstico para el martes a la tarde-noche incluye lluvias de distinta intensidad, techos de nubes bajos y fuertes ráfagas de viento que persistirán durante toda la jornada.

el pronóstico para el martes a la tarde-noche incluye lluvias de distinta intensidad, techos de nubes bajos y fuertes ráfagas de viento que persistirán durante toda la jornada. Vuelo en helicóptero descartado: el informe señala que la probabilidad de tener que regresar a la base en caso de un traslado en helicóptero era "muy alta", y que el vuelo sería "incómodo e inseguro" por los vientos y la necesidad de recargar combustible.

el informe señala que la probabilidad de tener que regresar a la base en caso de un traslado en helicóptero era "muy alta", y que por los vientos y la necesidad de recargar combustible. Traslado imposible: la Oficina del Presidente comunicó que tanto el traslado por vía aérea como terrestre resultaba imposible bajo estas condiciones .

la Oficina del Presidente comunicó que tanto el traslado por vía aérea como terrestre resultaba . Conclusión técnica: el reporte de la Agrupación Aérea fue contundente al señalar que las condiciones meteorológicas desfavorables "no permiten garantizar la seguridad operacional del traslado previsto".

El comunicado oficial de Presidencia puntualizó que se esperan lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a los 55 km/h. De esta manera, confirmaron la recomendación de los organismos de custodia del mandatario.