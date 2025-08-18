18 de agosto de 2025 - 19:10

Jubilados pagan "casi tres veces más en electricidad" desde la llegada de Milei, según un informe

Así lo destaca un informe de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores. Afirmaron que en julio de 2025 gastaron 11,5% de haber mensual en tarifas de luz.

Marcha de jubilados por las calles del centro de Mendoza. Cientos de personas se manifestaron en contra del veto del presidente de Milei a las leyes que aumentan el salario de los jubilados y declaran la emergencia en discapacidad.&nbsp;

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los jubilados que perciben el haber mínimo destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de la electricidad. Según un informe de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), en julio pasado ese grupo gastó el 11,5% de haber mensual en tarifas de luz.

La proporción del gasto mensual medido en función de las tarifas e ingresos de julio pasado, casi se triplicó respecto del nivel que evidenciaba antes de la asunción de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023.

Caso por caso en jubilados, dependiendo el consumo

El estudio se realizó por segmentos de consumo. Los jubilados que tienen un consumo de 500 kwh mensuales, destinan al pago de la luz $43.967,65, lo que representa el 11,5% del haber, que el mes pasado llegó a $379.293.

En noviembre de 2023, el porcentaje era de 4,2%, ya que los adultos mayores abonaban por dicho consumo una factura de $5.219,15 de los $124.459,76 que percibían como ingreso jubilatorio. De esta manera, el grado de participación de la tarifa eléctrica en el haber casi se triplicó en los 21 meses de administración libertaria.

Empresas y comercios están en problemas para pagar la boleta de la luz por los fuertes aumentos. Imagen ilustrativa.
Los jubilados que consumen 350 kwh afrontan un costo mensual de $18.375,36 en la factura de luz, lo que implica un 4,80% de la mínima que percibieron el mes pasado. En el penúltimo mes de 2023, pagaban $3.208,69 (un 2,57% del haber).

En el caso de los jubilados que registran consumos de 150 kwh, el ascenso también se sintió, ya que en julio de este año abonaron $7.913,44 (2,55%) a diferencia de los $1.227,52 (0,99%) pagados en el último mes de la gestión de Alberto Fernández.

El reporte realizado tomando como referencia los mencionados tres tipos de consumos mensuales, ubica al Jubilado usuario en el Nivel 2, de la Segmentación Tarifaria dispuesta por el Decreto 332/202, que recibe el mayor nivel de subsidio a la energía eléctrica.

Al analizar los resultados, desde la ONG aclararon que “en Julio 2025, el usuario recibe 350 kwh a valor subsidiado y el excedente de 150 kwh lo paga a Tarifa Plena; en 2023 todo el consumo lo pagaba con tarifa subsidiada”.

En este contexto, expusieron que “el sector de la sociedad argentina más castigado por el ajuste del gobierno de Milei, son los jubilados, cualquiera sea su nivel de ingresos”.

