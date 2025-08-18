No es un Rolex: qué marca de reloj usa Karina Milei y cuánto cuesta

Los usuarios de las redes sociales habían señalado que la secretaria de la Presidencia usaba un Rolex. Sin embargo, ella lo desmintió

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue acusada en las redes sociales de usar un Rolex de 35 mil dólares. Ella se defendió asegurando que se trataba de una "campaña sucia". Además, a través de un comunicado, aclaró que su reloj es de la marca suiza Grovana, que vale "menos de 1000 dólares" y que lo compró con su dinero "mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia".

El reloj en cuestión es un modelo que estaría fuera de catálogo. Sin embargo, en Mercado Libre se ofrece un modelo muy similar, el Grovana Kensington Royal Lady Zafiro, por un precio de $1.040.000, lo que equivale a unos 788 dólares al cambio paralelo. La cifra coincide con la declaración de la funcionaria.

Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025 Este modelo es un reloj de gama media de la industria suiza. Según la información del fabricante, cuenta con componentes de alta calidad.

Cristal : Zafiro (Sapphire crystal), altamente resistente a las rayas.

: Zafiro (Sapphire crystal), altamente resistente a las rayas. Movimiento : Cuarzo (Quartz Movement), de precisión suiza.

: Cuarzo (Quartz Movement), de precisión suiza. Revestimiento : PVD Coating, un tratamiento para dar color y durabilidad.

: PVD Coating, un tratamiento para dar color y durabilidad. Resistencia al agua : Sí (Water resistance).

: Sí (Water resistance). Material: Acero inoxidable 316L (316L Stainless Steel).

En el posteo, Karina Milei realizó su descargo con una foto de su muñeca luciendo el reloj y aseguró que iniciará acciones legales por "calumnias e injurias". "A diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", criticó.