No es un Rolex: qué marca de reloj usa Karina Milei y cuánto cuesta

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue acusada en las redes sociales de usar un Rolex de 35 mil dólares. Ella se defendió asegurando que se trataba de una "campaña sucia". Además, a través de un comunicado, aclaró que su reloj es de la marca suiza Grovana, que vale "menos de 1000 dólares" y que lo compró con su dinero "mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia".
El reloj en cuestión es un modelo que estaría fuera de catálogo. Sin embargo, en Mercado Libre se ofrece un modelo muy similar, el Grovana Kensington Royal Lady Zafiro, por un precio de $1.040.000, lo que equivale a unos 788 dólares al cambio paralelo. La cifra coincide con la declaración de la funcionaria.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1957486156225917412&partner=&hide_thread=false
Este modelo es un reloj de gama media de la industria suiza. Según la información del fabricante, cuenta con componentes de alta calidad.
En el posteo, Karina Milei realizó su descargo con una foto de su muñeca luciendo el reloj y aseguró que iniciará acciones legales por "calumnias e injurias". "A diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", criticó.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1957562515593871859&partner=&hide_thread=false