Karina Milei negó tener un Rolex y asegura que La Libertad Avanza "va a ganar igual aunque mientan"

La hermana de Milei aseguró que denunciará a Pamela David por “calumnias e injurias”, y apuntó contra su marido Daniel Vila por su relación con Sergio Massa.

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, salió a desmentir este lunes de que posee un reloj Rolex valuado en “35 mil dólares”, luego de que trascendiera la noticia. Además, sostuvo que en las Elecciones Legislativas de octubre La Libertad Avanza (LLA) “va a ganar igual aunque sigan mintiendo”.

“Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, sostuvo la hermana del presidente Javier Milei, al cruzar a la conductora Pamela David, a quien dijo que denunciará en la Justicia por “calumnias e injurias”.

Qué dijo Pamela David Embed Pamela David sobre el Rolex de Karina Milei: “ANDA CON UN ROLEX DE 35 MIL DÓLARES. SI ES REPOSTERA, NO ES MARU BOTANA” pic.twitter.com/TPWnmU3ei4 — Real Time (@RealTimeRating) August 18, 2025 Apuntó contra Pamela David y Daniel Vila La funcionaria se hizo eco de dichos de Pamela David sobre el supuesto uso de un reloj Rolex y planteó que “empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia”. A la vez, señaló que el reloj que utiliza es de marca Grovana y lo compró “con el fruto” de su trabajo.

“El reloj vale menos de US$1.000 y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, criticó la hermana menor de los Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1957486156225917412&partner=&hide_thread=false Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025 Sobre el final, apuntó contra el empresario Daniel Vila, pareja de Pamela David, y subrayó que él y el ex ministro de Economía Sergio Massa tienen un “vínculo” y “están acostumbrados” a que los políticos “le roben al pueblo”.