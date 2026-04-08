Empleadas domésticas abril 2026: cuánto cobra por hora y por mes una niñera

Cuánto cobran las empleadas domésticas en abril 2026 según la escala vigente por categoría y los valores actualizados para niñeras sin bono

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

El mes de abril llegó sin actualización en los salarios del personal de casas particulares. El último acuerdo paritario rigió durante febrero y marzo, meses en los que también se abonó una suma no remunerativa.

Por eso, las escalas salariales de empleadas domésticas en abril mantienen los valores del mes pasado, pero sin el pago extra. La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares difundió los montos por categoría y recordó que, si se realizan tareas de más de una, corresponde cobrar la mejor remunerada.

Escala salarial de empleadas domésticas en abril 2026: cuánto cobran según categoría La paritaria del sector definió que el incremento es escalonado, acumulativo y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844, en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Bono para empleadas domésticas: cómo incluirlo en el recibo de sueldo El sueldo varía según si el trabajo es con retiro o sin retiro. El acuerdo estableció subas del 1,5% en febrero y 1,5% en marzo, aplicadas de forma acumulativa, lo que representa una mejora total del 3% en el primer trimestre de 2026.

El mecanismo implica que los aumentos se calculan sobre los valores ya actualizados, generando una recomposición progresiva de los ingresos del sector.