8 de abril de 2026 - 13:17

Empleadas domésticas abril 2026: cuánto cobra por hora y por mes una niñera

Cuánto cobran las empleadas domésticas en abril 2026 según la escala vigente por categoría y los valores actualizados para niñeras sin bono

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El mes de abril llegó sin actualización en los salarios del personal de casas particulares. El último acuerdo paritario rigió durante febrero y marzo, meses en los que también se abonó una suma no remunerativa.

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Por eso, las escalas salariales de empleadas domésticas en abril mantienen los valores del mes pasado, pero sin el pago extra. La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares difundió los montos por categoría y recordó que, si se realizan tareas de más de una, corresponde cobrar la mejor remunerada.

Escala salarial de empleadas domésticas en abril 2026: cuánto cobran según categoría

La paritaria del sector definió que el incremento es escalonado, acumulativo y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844, en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Bono para empleadas domésticas: cómo incluirlo en el recibo de sueldo
El sueldo var&iacute;a seg&uacute;n si el trabajo es con retiro o sin retiro.

El sueldo varía según si el trabajo es con retiro o sin retiro.

El acuerdo estableció subas del 1,5% en febrero y 1,5% en marzo, aplicadas de forma acumulativa, lo que representa una mejora total del 3% en el primer trimestre de 2026.

El mecanismo implica que los aumentos se calculan sobre los valores ya actualizados, generando una recomposición progresiva de los ingresos del sector.

Con estos valores, la escala salarial vigente para abril queda de la siguiente manera:

Tareas generales

  • Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual
  • Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Cuidado de personas (niñeras)

  • Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual
  • Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual

Caseros (sin retiro)

  • $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Tareas específicas

  • Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual
  • Sin retiro: $4.161,14 por hora / $517.277,03 mensual

Supervisores

  • Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual
  • Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual

Cuánto cobra una niñera por 4 horas diarias en abril según tenga o no retiro

Para una trabajadora de cuidado de personas (niñera) que cumple 4 horas por día, 5 días a la semana, se calcula una jornada de 20 horas semanales, equivalente a unas 80 horas mensuales.

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Las ni&ntilde;eras est&aacute;n dentro de la categor&iacute;a cuidado de personas.

Las niñeras están dentro de la categoría cuidado de personas.

Con los valores vigentes en abril, el cálculo queda así:

Con retiro

  • Valor por hora: $3.599,86
  • Sueldo mensual estimado: $287.988,80

Sin retiro

  • Valor por hora: $4.012,14
  • Sueldo mensual estimado: $320.971,20
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